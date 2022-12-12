Общество

Ворон, павлины и белки стали обитателями приусадебного хозяйства жителя Плюссы

Ворон Карлуша, павлины, голуби и белки стали обитателями приусадебного хозяйства жителя города Плюсса Андрея Вагина. Своим увлечением он смог заняться только после того, как вышел на пенсию.

Фото здесь и далее: ГТРК «Псков»

Видеть каждый день рядом экзотических птиц впервые Андрей Вагин захотел, когда ребёнком отдыхал с родителями на юге. Мечта сбылась на пенсии, мужчине 64 года. День наполнен заботами. Жена отвечает за урожай, красоту и порядок, но увлечение мужа поддерживает. Вместе ждут лета и приезда внуков из Санкт-Петербурга, сообщает ГТРК «Псков».

«Внуку сегодня 14. У них другие интересы сейчас, больше компьютеризация, хотя ему тоже интересно. А внучке в феврале будет два года только. Она не совсем понимает, но, надеюсь, что следующим летом она будет тут птиц гонять и хвосты дергать», - предположил Андрей Вагин.

Красивые хвосты у павлинов появятся к весне. Этих птиц у Андрея Вагина три вида: белые, черноплечие и индийские. Всего в хозяйстве их десять. У каждого свой характер. Есть куры, декоративные утки-мандаринки, голуби, белки трёх видов: алтайская, сибирская, западно-сибирская и перепела.

«Это общение, общение с природой, мне нравится. Гуляют – прихожу, покормлю. Они прибегают - радуются. Во всяком случае, идут на контакт со мной, пусть даже из-за лакомства, но всё равно приятно», - отметил Андрей Вагин.

Павлины в этом домашнем зоопарке размножаются уже не один год. Белок угощают грецкими и кедровыми орешками. Одна после побега добровольно вернулась в усадьбу. Андрей Вагин говорит, что несмотря на трудности, физические и материальные затраты, его увлечение ему интересно.