Общество

Дань памяти подвигу подпольщиков отдали в Островском районе

Дань памяти подвигу подпольщиков отдали в Островском районе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«80 лет назад на центральной площади города фашисты публично казнили Клавдию Назарову и её помощников – представителей местной подпольной организации. Молодые люди вели борьбу с гитлеровскими захватчиками. Сегодня на месте казни возвышается мемориал Герою Советского Союза К. И. Назаровой и ее соратникам. Помним и гордимся!» – отметил Дмитрий Быстров.

В Доме детского творчества на памятное мероприятие собрались островичи, представители как ветеранских, так и молодежных организаций.

Кроме того, глава района рассказал о «флагах гордости». Они будут размещены на школьных стендах, чтобы учащиеся могли прочитать тёплые слова и пожелания, которые им адресовали бойцы.