Общество

Период экстремальной непогоды продолжится в Европейской части России

Европейская часть России остаётся под влиянием мощного циклона, период экстремальной непогоды продолжится, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Накануне Москву заливало дождями – за сутки понедельника в городе выпало 21 мм влаги, это без малого половина месячной нормы. Ушли под воду дороги, тротуары, площади… Потоп – следствие не только сильных осадков: впервые с начала декабря в столице температура превысила нулевую отметку – термометры показали +3 градуса. В итоге растаяло более половины снежного покрова, который формировался с конца ноября», - рассказали синоптики.

В Санкт-Петербурге картина была ровно противоположная. Пока Москву заливало дождями, здесь бушевала метель. А видимость в течение суток падала до 500 метров. Сильный снег в понедельник шёл и на востоке Европейской России. Например, в Перми, в переходной зоне между снегопадами и ливнями, выпадали переохлаждённые осадки. Ледяные дожди отмечались в Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Кировской и Вологодской областях. Причем, страдала от них и фауна.

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«Виновник непогоды на Русской равнине – мощный средиземноморский циклон. Сегодня его основное ядро сместится на север региона и интенсивность ненастья снизится», - отметили эксперты.

В Центральную Россию вплоть до выходных будут поступать холодные воздушные массы из Скандинавии. В Москве ожидаются снегопады, самые сильные – в среду. И к субботе высота сугробов в столице может вырасти на 30 см. А пик похолодания придётся на середину рабочей недели — после полудня от −5 до −6 градусов, это более чем на 2 градуса ниже декабрьской нормы.

Ранее сообщалось, что после 14 декабря в Псковской области ожидается усиление морозов.