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Общество

Произведенное в Пскове оборудование безопасности используется на заводе «Титан-Полимер»

13.12.2022 08:22|Псков

Произведенное в Пскове оборудование безопасности используется на заводе «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Территория любого промышленного предприятия начинается с заводской проходной.

«Главный пропускной пункт завода «Титан-Полимер» полностью готов к приёму работников и посетителей. Он отвечает всем современным требованиям», - рассказали в пресс-службе.

Работники будут проходить на территорию с помощь электронных пропусков. На территории проходной используют оборудование безопасности (так называемые «вертушки»), произведенное в Пскове на заводе «Perco».

Теги: #Титан-Полимер #завод
Источник: Псковская Лента Новостей
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