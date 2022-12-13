Общество

Путин поручил проработать меры по совершенствованию учебных программ по изучению истории России

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос об объединении двух учебных курсов для изучения истории России в общем мировом контексте, сообщается на сайте Кремля.

«Минпросвещения России совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, Ассоциацией "Российское историческое общество" и комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование" проработать вопрос об объединении учебных курсов "История России" и "Всеобщая история" при реализации обязательной части образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебному предмету "История", а также об изучении истории России в общем контексте мировой истории», - говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России.

Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 15 мая 2023 года, пишет «Интерфакс».

Кроме того, президент поручил Минобрнауки совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, ассоциацией «Российское историческое общество» и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса «История религий России».

Данный доклад также должен быть представлен до 15 марта 2023 года.