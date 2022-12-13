Общество

В образовательные программы РФ войдут исследования о последствиях колониальной политики Европы в Африке

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки совместно с РАН и Российским историческим обществом включить в планы научных работ и образовательных программ исследования об истории развития и последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском континенте.

«Обеспечить включение в план научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, научные исследования об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском континенте и других континентах», - говорится в перечне поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено к 1 февраля 2023 года, пишет «Интерфакс».

Кроме того, Путин поручил Минобрнауки, РАН и РИО подготовить материалы ко второму саммиту Россия-Африка (пройдет в 2023 году в Петербурге - ИФ).

Поручения даны по итогам встречи Путина с историками и представителями традиционных религий России, состоявшейся 4 ноября.