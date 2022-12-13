О работе регионального Народного фронта рассказал Виктор Остренко

О работе Народного фронта в Псковской области рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома НФ Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В феврале волонтеры движения организовали сбор гуманитарной помощи и поддержку людей, которые оказались беженцам и вынужденным переселенцами, продолжил он.
«Народный фронт и добровольческий центр объединил усилия, чтобы обеспечить безопасность людей, тех, кто оказался в этой сложной ситуации. Расширялись взаимоотношения как с коммерческими, так и с общественными объединениями. Мы отправляли и бытовые вещи, и строительные материалы в те места, где требовалось восстановление», – добавил Виктор Остренко.