Общество

О работе регионального Народного фронта рассказал Виктор Остренко

О работе Народного фронта в Псковской области рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома НФ Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Год преподнес вызовы для общественной организации. Задачу поставил лидер движения – президент России Владимир Путин. Она заключалась в том, что мы должны помогать тем, кто оказался в сложной ситуации на Донбассе», – сказал Виктор Остренко.

В феврале волонтеры движения организовали сбор гуманитарной помощи и поддержку людей, которые оказались беженцам и вынужденным переселенцами, продолжил он.

«Народный фронт и добровольческий центр объединил усилия, чтобы обеспечить безопасность людей, тех, кто оказался в этой сложной ситуации. Расширялись взаимоотношения как с коммерческими, так и с общественными объединениями. Мы отправляли и бытовые вещи, и строительные материалы в те места, где требовалось восстановление», – добавил Виктор Остренко.