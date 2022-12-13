Общество

Псковский губернатор освободил семьи мобилизованных от платы за детские сады

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ, который конкретизирует меры поддержки жителей региона, призванных на военную службу по мобилизации, военнослужащих-участников специальной военной операции, а также членов их семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Изменения затронули третий пункт указа, согласно которому семьи мобилизованных освобождаются от платы в дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Псковской области. К муниципальным учреждениям теперь добавились федеральные образовательные организации, государственные организации, находящиеся в ведении региона, а также частные детские сады, участвующие в мероприятиях по созданию дополнительных мест для детей от 1,5 до 3-х лет.

Также теперь предусмотрено первоочередное зачисление детей мобилизованных в государственные дошкольные образовательные организации, находящиеся в ведении Псковской области. Ранее мера распространялась только на муниципальные детские сады.

Отметим, что тема освобождения семей мобилизованных от оплаты детского сада была поднята на встрече губернатора Михаила Ведерникова с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных в муниципалитетах. Она прошла накануне, в День Конституции, 12 декабря. Михаил Ведерников поддержал предложение уполномоченных и заявил, что с момента вступления в силу данной меры поддержки пользователям будет сделан перерасчет.

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Полный текст указа губернатора Псковской области опубликован здесь>>>