Общество

Как есть без вреда организму в Новый год, рассказали нутрициологи

Россиянам рекомендуют заранее продумать безопасное меню на Новый год, чтобы еда принесла не только удовольствие, но и пользу.

Нутрициологи Food.ru советуют садиться за праздничный стол сытыми, чтобы не переесть на ночь. Майонез в салатах лучше заменить домашними соусами из натуральных ингредиентов, например, из сметаны, пишет RuNews24.

На протяжении всего новогоднего вечера нужно пить воду. Это позволит ускорить процессы метаболизма. Начинать праздничный ужин нужно с овощей, так как в них много клетчатки. Она поможет переварить все сложные и тяжёлые блюда.

Особое внимание нужно обратить и на скорость потребления пищи. Как советуют нутрициологи, есть нужно медленно, чтобы чувство насыщения пришло вовремя.

Во время Нового года следует больше двигаться – танцевать, ходить, даже стоит выйти на прогулку, уточнили эксперты. Сладкие блюда лучше оставить на утро, чтобы не перегрузить организм на ночь.