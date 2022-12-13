Общество

Прививочная кампания против гриппа завершена в России

Прививочная кампания против гриппа в России завершена, делать прививку уже поздно, но от заболевания есть лекарство, и его достаточно в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сейчас уже поздно и не нужно, сегодня мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена, но, вместе с тем, мы знаем, что этот грипп лечится специальным средством, которое было изобретено в 2009-10 году, и используется каждый раз», - сказала Попова. По ее словам, сегодня это лекарство от гриппа имеется в России в достаточном количестве.

«Это, наверное, один из самых быстро распространяющихся и тяжело переносимых людьми вариантов гриппа. Он появился первый раз в 2009-10 году, это была пандемия тогда объявлена. Потом он был в нашей стране в 2015-16 годах, и вот сейчас вернулся вновь в таком активном варианте, но это грипп, который мы знаем, от него была наработана вакцина», – приводит ее слова РИА Новости.

Люди, которые, привиты, по словам главы Роспотребнадзора, практически не болеют, среди общего количества заболевших гриппом и ОРВИ (это около более 1 200 000 еженедельно) привитых - чуть больше 200 человек на всю страну. «В основном привитые не болеют или, если вдруг иммунитет дает слабину и пробивается вирус, то это заболевание протекает не тяжело, к сожалению, есть и умершие, но среди них это пока единицы, я надеюсь, что на этом все и остановится, Но среди них привитых нет совсем», - также уточнила Попова.

«Мы практически лидеры в мире, кто прививает столько населения за счет федерального бюджета, за счет бюджета страны», - сказала она.