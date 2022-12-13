Общество

Более 400 обращений получила «Единая Россия» за время декады приемов

Декада приемов граждан в региональных и местных приемных «Единой России», посвященная Дню Рождения Партии завершилась в Псковской области, как и по всей стране. Всего работало более 100 площадок, на которых принимали граждан депутаты всех уровней, сенатор от Псковской области Елена Бибикова, а также организаторы-партнёры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Общее число обращений за время декады в регионе составило 407, четверть из них уже решены. В этом году несколько вопросов касались поддержки мобилизованных семей. В частности, многодетная мама из Дедовичского района, сын которой является участником спецоперации операции, получила после обращения в приемную дрова для отопления дома.

Была оказана помощь и беженцам из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В частности, семьи беженцев получили продуктовую и вещевую гуманитарную помощь после обращений в Великолукскую и Печорские местные приемные Партии.

Жителей Псковской области во время приемов волновали в основном социальные вопросы и вопросы ЖКХ. Пенсионеру из деревни Кошелевицы Плюсского района будет организовано социальное обслуживание на дому после обращения к депутату районного Собрания Ольге Сорокиной.

Житель деревни Сопки Куньинского района выразил благодарность руководителю местной общественной приемной Вере Максимовой за решение проблемы с уличным освещением деревне.