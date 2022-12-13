Общество

Жертва праздника: почему кролики, подаренные псковичам на Новый год, рискуют оказаться на улице

Наступающий 2023-й по восточному календарю – год Кролика. Об этом не знают лишь те, кто не ходит в магазины. Ведь к началу зимы все полки супермаркетов и гипермаркетов оказались завалены новогодней атрибутикой.

Фото: Светлана Пикалёва

Впрочем, дарить плюшевые символы года, кружки и подушки с ушастыми зверьками довольно скучно. Куда более креативным подарком под Новый год некоторые псковичи считают живого кролика.

За сколько в Псковской области можно купить ушастого пушистика? И почему делать это стоит далеко не всем, узнал корреспондент «МК в Пскове».