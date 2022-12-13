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Общество

Международный день обезьян отмечают 14 декабря

14.12.2022 07:17|ПсковКомментариев: 0

Международный день обезьян отмечают 14 декабря. Связано это не только с особенностями животного, которому он посвящён, но и с тем, каким образом он появился.

Обезьяны  — подотряд млекопитающих из отряда приматов. Они обитают в тропических и субтропических регионах Америки, Африки (за исключением Мадагаскара), в Гибралтаре, а также в Южной и Юго-Восточной Азии вплоть до Японии. В настоящее время известно о более чем 400 видах обезьян, пишет calend.ru.

Сам же праздник в честь этих животных не носит официального международного статуса и не является государственным или национальным праздником какой-либо страны. Он появился как шутка среди студентов Мичиганского университета. Один из студентов отметил в календаре дату 14 декабря, как День обезьян. Произошло это в 2000 году. Тогда шуточная затея завершилась шуточным же праздником, отмеченным студентами. Однако, как это часто случается, шутка постепенно переросла в традицию, а интернет сделал её международной.

Художник Кейси Сорроу вместе со своим другом начали использовать идею этого праздника в своих художественных работах и комиксах, что только способствовало распространению праздника сначала в США, а затем и в других странах.

Постепенно юмористический оттенок празднования, когда участники мероприятий одевались в костюмы обезьян и подражали им, начал приобретать новые черты и формы. Этот виток развития произошёл, в первую очередь, благодаря зоологам и работникам зоопарков, которые стали приурочивать к международному дню обезьян определённую праздничную программу, сочетающую в себе познавательный аспект наравне с юмористическим.

Сегодня многие зоопарки мира участвуют в проведении праздника, посвящённого приматам. Защитники животных также увидели в международном дне обезьян возможность обратить внимание на проблемы, с которыми приходится сталкиваться этим представителям животного мира. Посетители зоопарков, среди которых непременными участниками становятся дети, могут познакомиться с разнообразием видов приматов, их повадками, особенностями развития, питания, естественной средой обитания.

Детям предоставляется возможность покормить обезьян, вспомнить художественные и мультипликационные фильмы и книги, в которых обезьяны снимались или становились главными персонажами, а родители могут приобрести для своих детей одежду или сувенирную продукцию с изображением этих замечательных животных.

Теги: #праздник #обезьяна
Источник: Псковская Лента Новостей
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