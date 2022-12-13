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Общество

В каких случаях лекарства не помогают, объяснил фармаколог

14.12.2022 07:35|ПсковКомментариев: 0

Люди без медицинского образования, которые занимаются самолечением, нередко принимают препараты, устраняющие симптомы болезни, но никак не влияющие на ее развитие. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин. Подобное использование лекарств может приводить к тяжелым последствиям, добавил он.

«Некоторые больные самостоятельно назначают себе лекарства, не понимая, что происходит с их организмом, и пытаются лечить либо симптом, либо какое-то проявление болезни. Возьмем, к примеру, аппендицит. При острой боли в животе человек несколько дней пьет обезболивающее, после чего у него развивается перитонит, и он в тяжелом состоянии поступает в больницу. Лечение вроде было, как-то человек себе помогал, а в результате получил осложнение», – пояснил Андрей Кондрахин в интервью радио Sputnik.

Лекарства не помогают, если причины заболевания установлены неправильно, продолжил он.

«Антибактериальные препараты не помогут против заболеваний вирусной этиологии. То есть возбудителем является вирус, а мы используем препараты антибактериального ряда. Они не могут подействовать, и они не действуют», – привел пример Андрей Кондрахин.

По его словам, лечение может оказаться неэффективным и в том случае, если у пациента возникло привыкание к лекарственному препарату.

«Если человек длительное время принимает какое-то лекарственное средство, у него может развиться толерантность, то есть привыкание. В таком случае меняют либо препарат, либо всю схему лечения. Есть и такое понятие, как синдром отмены. То есть пациент принимал лекарство, и его состояние улучшилось, например, тахикардия прошла. Тогда он отменяет прием этого средства, и ему опять становится хуже. Человек винит препарат и говорит, что тот не помог. Но при многих хронических заболеваниях принимать лекарства нужно всю жизнь, в противном случае болезнь вернется обратно», – предупредил Андрей Кондрахин.

Иногда причиной бессилия лекарств становятся индивидуальные особенности организма, например, генетические мутации, добавил фармаколог.

«Химическое вещество, молекула, не имеет отклика в организме, потому что в нем есть мутации. Допустим, у человека наследственная гиперхолестеринемия, повышенный холестерин. И сколько бы мы ни назначали препаратов для снижения холестерина, они, к сожалению, действовать не будут. Это генетическая мутация», – заключил Андрей Кондрахин.

Теги: #лекарства #лечение
Источник: Псковская Лента Новостей
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