Общество

Для школьников со слабым здоровьем хотят ввести отдельные программы физподготовки

Подростки, имеющие ограничения по здоровью, не должны отсиживаться на скамейке запасных, созерцая безучастно физическое совершенствование сверстников. Самая близкая точка вовлечения их в массовый спорт — адаптивные программы по отдельным видам спорта, в том числе во внеурочное время. Об этом в Совете Федерации на круглом столе рассказала директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Наумова 13 декабря. В палате регионов поддерживают инициативу, но считают, что специальные физкультурные практики для хворых детей следует внедрять с особой осторожностью и с привлечением научного сообщества.

Школьный урок физкультуры сегодня позволяет лишь направить в нужное русло физическое развитие ребенка, а вот для более весомой вовлеченности в спортивные будни по поручению президента разработано 17 дополнительных модулей, дающих возможность во внеурочное время раскрыть весь потенциал школьника, в том числе занимаясь подвижными шахматами, хоккеем и самбо, пишет «Парламентская газета».

По словам Натальи Наумовой, внедрение таких дополнительных модулей требует повышения профессиональных компетенций физруков. Поэтому Минпросвещения решает вопрос совместно со спортивными федерациями, организовывая выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов в школах.

Действующие в стране более 30 тысяч школьных спортивных клубов — мост для вовлечения детей в спорт на регулярной основе, считает Наумова. Но для лучшей организации досуга подрастающего поколения на каникулах в летний период уместно вернуть в города и веси соревнования дворовых футбольных команд с поддержкой общероссийского турнира «Кожаный мяч» на федеральном уровне. Попутно следует развивать спортивные навыки в средних школах, расположенных в глубинке, где затруднительно найти дополнительные кадры для занятия спортом.

При этом школьников со справками также вычеркивать из списка не нужно. Совместно со спортивными федерациями в Минпросвещения уже разрабатывают адаптивные программы по отдельным видам спорта для детей, которые имеют ограничения по здоровью.

И вот тут следует проявить осторожность, уверен член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый. «На самом деле это очень важно для детей. Эта тема тесно примыкает к теме инклюзивного образования. Если мы, например, ребенка с ограниченными возможностями здоровья помещаем в класс, где учатся обычные дети, то это делается для того, чтобы он мог тянуться за остальными в образовательной программе. С другой стороны, для детей присутствие в классе такого ребенка имеет большое воспитательное значение, чтобы в них формировались разные положительные качества», — пояснил сенатор.

Поэтому разработка таких адаптивных программ повышает заинтересованность детей с ограниченными возможностями здоровья в занятиях физкультурой, мотивирует их, «чтобы достигать каких-то успехов в этом смысле — будь то плавание или другие виды спорта», добавил он.

Такие программы должны быть максимально индивидуализированы, считает сенатор. То есть они должны подбираться именно под детей с конкретными ограничениями по здоровью. «Дети с аутизмом с разными формами, к примеру, либо ограничения, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Здесь должны быть свои программы. Они должны быть так адаптированы, чтобы заниматься детям было комфортно и безопасно», — уточнил Владимир Круглый.

Специальные комплексы упражнений должны максимально исключать возможность получения травмы, а для этого следует привлечь к участию в занятиях подготовленных педагогов и специалистов по реабилитации. «Это большой раздел, который требует серьезного подхода, глубоких знаний, научных в том числе. Нужно будет привлекать научные кадры, чтобы эти программы были рабочими, не лежали в ящике стола, а чтобы работали в школах и особенно там, где есть инклюзия», — подчеркнул парламентарий.