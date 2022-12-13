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Общество

Для школьников со слабым здоровьем хотят ввести отдельные программы физподготовки

14.12.2022 09:15|ПсковКомментариев: 0

Подростки, имеющие ограничения по здоровью, не должны отсиживаться на скамейке запасных, созерцая безучастно физическое совершенствование сверстников. Самая близкая точка вовлечения их в массовый спорт — адаптивные программы по отдельным видам спорта, в том числе во внеурочное время. Об этом в Совете Федерации на круглом столе рассказала директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Наумова 13 декабря. В палате регионов поддерживают инициативу, но считают, что специальные физкультурные практики для хворых детей следует внедрять с особой осторожностью и с привлечением научного сообщества.

Школьный урок физкультуры сегодня позволяет лишь направить в нужное русло физическое развитие ребенка, а вот для более весомой вовлеченности в спортивные будни по поручению президента разработано 17 дополнительных модулей, дающих возможность во внеурочное время раскрыть весь потенциал школьника, в том числе занимаясь подвижными шахматами, хоккеем и самбо, пишет «Парламентская газета».

По словам Натальи Наумовой, внедрение таких дополнительных модулей требует повышения профессиональных компетенций физруков. Поэтому Минпросвещения решает вопрос совместно со спортивными федерациями, организовывая выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов в школах.

Действующие в стране более 30 тысяч школьных спортивных клубов — мост для вовлечения детей в спорт на регулярной основе, считает Наумова. Но для лучшей организации досуга подрастающего поколения на каникулах в летний период уместно вернуть в города и веси соревнования дворовых футбольных команд с поддержкой общероссийского турнира «Кожаный мяч» на федеральном уровне. Попутно следует развивать спортивные навыки в средних школах, расположенных в глубинке, где затруднительно найти дополнительные кадры для занятия спортом.

При этом школьников со справками также вычеркивать из списка не нужно. Совместно со спортивными федерациями в Минпросвещения уже разрабатывают адаптивные программы по отдельным видам спорта для детей, которые имеют ограничения по здоровью.

И вот тут следует проявить осторожность, уверен член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый. «На самом деле это очень важно для детей. Эта тема тесно примыкает к теме инклюзивного образования. Если мы, например, ребенка с ограниченными возможностями здоровья помещаем в класс, где учатся обычные дети, то это делается для того, чтобы он мог тянуться за остальными в образовательной программе. С другой стороны, для детей присутствие в классе такого ребенка имеет большое воспитательное значение, чтобы в них формировались разные положительные качества», — пояснил сенатор.

Поэтому разработка таких адаптивных программ повышает заинтересованность детей с ограниченными возможностями здоровья в занятиях физкультурой, мотивирует их, «чтобы достигать каких-то успехов в этом смысле — будь то плавание или другие виды спорта», добавил он.

Такие программы должны быть максимально индивидуализированы, считает сенатор. То есть они должны подбираться именно под детей с конкретными ограничениями по здоровью. «Дети с аутизмом с разными формами, к примеру, либо ограничения, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Здесь должны быть свои программы. Они должны быть так адаптированы, чтобы заниматься детям было комфортно и безопасно», — уточнил Владимир Круглый.

Специальные комплексы упражнений должны максимально исключать возможность получения травмы, а для этого следует привлечь к участию в занятиях подготовленных педагогов и специалистов по реабилитации. «Это большой раздел, который требует серьезного подхода, глубоких знаний, научных в том числе. Нужно будет привлекать научные кадры, чтобы эти программы были рабочими, не лежали в ящике стола, а чтобы работали в школах и особенно там, где есть инклюзия», — подчеркнул парламентарий.  

Теги: #школа #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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