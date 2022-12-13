Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новая «Пчёлка» в Пскове
Газ в быту
борьба с наледью
Лайфхаки по зарплатной карте
Есть работа
Господин Рейтингомер
поддержка мобилизованных членов профсоюза
новое в недвижимости
FAQ передача показаний
лонгрид кушать подано
Новогодняя акция на Geely
рост тарифов
новогодние корпоративы
проект бюджета Пскова
Кофейни и пекарни в Пскове
фолк-рок в Пскове
 
 
 
ещё Общество 13.12.2022 11:420 Более 20 псковских медиков наградили медалями Луки Крымского 14.12.2022 08:120 Выживаемость после инфаркта научились предсказывать в России 14.12.2022 07:530 Чем грозят телефонные мошенники сомневающейся жертве, рассказал юрист 14.12.2022 07:350 В каких случаях лекарства не помогают, объяснил фармаколог 14.12.2022 07:170 Международный день обезьян отмечают 14 декабря 14.12.2022 06:580 Штрафы за нескошенный борщевик в России хотят увеличить в десятки раз
 
 
 
Самое популярное 09.12.2022 11:060 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 11.12.2022 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ 08.12.2022 14:230 Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда» 08.12.2022 22:040 Двое детей пострадали в смертельном ДТП в Псковском районе 11.12.2022 15:251 Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Чем грозят телефонные мошенники сомневающейся жертве, рассказал юрист

14.12.2022 07:53|ПсковКомментариев: 0

Телефонные мошенники меняют тактику. Если раньше, подделываясь под банковских работников и сотрудников правоохранительных органов, они пытались быть вежливыми, то теперь их приоритет — настойчивость, нахрапистость и наглость. Важно знать об этой уловке и не пугаться, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Многочисленные разъяснения и усилия специалистов по профилактике телефонного мошенничества приносят свои плоды, полагает эксперт. Теперь большинство людей знают, что «подозрительная активность» на счете и зеркальные кредиты — это уловки злоумышленников, а представители правоохранительных органов не звонят гражданам с предложениями поучаствовать в оперативных и следственных экспериментах и мероприятиях, пишет агентство «Прайм».

«Поэтому теперь мошенники стараются подавить волю потенциальной жертвы. Дозвонившись, они представляются сотрудником правоохранительных органов и сообщают потенциальной жертве о важности проводимого ими расследования», — рассказывает юрист.

Они говорят, что утром гражданину по почте должно было прийти уведомление о предстоящем звонке, с также повестка с вызовом в полицию (прокуратуру, следственный комитет, ФСБ, ЦБ) для снятия объяснений. Так что «вопрос серьезный и телефонную трубку класть нельзя, иначе у вас могут возникнуть проблемы в виде привлечения к ответственности за противодействие расследованию».

После чего мошенник начинает требовать у гражданина паспортные данные, задавать вымышленные вопросы, которые в итоге выводят беседу на финансовую тему. Если человек приводит аргументы, что правоохранительные органы так не работают, мошенники на повышенных тонах заявляют: «не учите нас как делать свою работу».

Затем еще раз следует предупреждение о том, что повешенная человеком трубка будет означать фактический отказ от выполнения гражданского долга и даже помощь преступникам.

Как уверяет юрист, после такого натиска «многие идут на поводу у негодяев, что в итоге приводит к потере денежных средств».

Поэтому актуальным, по словам юриста, остается единственный рецепт — не верить ни смс-сообщениям, ни звонкам от «правоохранителей». Настоящие сотрудники так никогда не делают. Не вникая в подробности и не пугаясь строго тона и угроз, кладите трубку, как при первом, так и при повторных звонках.

Теги: #мошенники #безопасность в сети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?
В опросе приняло участие 138 человек
14.12.2022, 09:010 Людей из аварийного жилья в России предложили переселять в арендные квартиры 14.12.2022, 08:491 Эвакуатор вывез мешавшие уборке снега автомобили на Запсковье 14.12.2022, 08:380 ЧМ в Катаре: Аргентинцы кайфовали не только на поле, но и на трибунах 14.12.2022, 08:330 Россиянам посоветовали не публиковать некоторые данные о себе в Сети
14.12.2022, 08:200 Реставрация церкви Николы Вратаря и Никольской башни завершается в Печорах. ФОТО 14.12.2022, 08:120 Выживаемость после инфаркта научились предсказывать в России 14.12.2022, 07:530 Чем грозят телефонные мошенники сомневающейся жертве, рассказал юрист 14.12.2022, 07:350 В каких случаях лекарства не помогают, объяснил фармаколог
14.12.2022, 07:170 Международный день обезьян отмечают 14 декабря 14.12.2022, 06:580 Штрафы за нескошенный борщевик в России хотят увеличить в десятки раз 14.12.2022, 00:140 На чемпионате мира по футболу определен первый финалист 13.12.2022, 22:210 Как создать в спальне новогоднее настроение, объяснили дизайнеры
13.12.2022, 22:100 Шесть единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю 13.12.2022, 22:000 Мужчину ограничили в свободе за избиение знакомого и кражу в Пскове 13.12.2022, 21:470 Пскович принял участие в шоу на одном из федеральных каналов 13.12.2022, 21:300 Псковский рынок труда развивается быстрее, чем в среднем по России - аналитики
13.12.2022, 21:140 Житель печорской деревни украл швейную машинку из чужого дома 13.12.2022, 21:130 Активистки облили кремом картину на выставке в Санкт-Петербурге 13.12.2022, 21:000 Себежанина осудили за кражу из автомобиля в Пскове 13.12.2022, 20:580 Жертва праздника: почему кролики, подаренные псковичам на Новый год, рискуют оказаться на улице
13.12.2022, 20:450 Более 400 обращений получила «Единая Россия» за время декады приемов 13.12.2022, 20:330 Новый сборник об археологии и истории Пскова появился в электронной библиотеке 13.12.2022, 20:160 Россиянин зарезал дядю за медленную доставку алкоголя 13.12.2022, 20:120 Великолукские подростки украли деньги с банковской карты сверстника
13.12.2022, 20:000 Конкурс «Художники Звёздного 2022» проходит в микрорайоне Пскова 13.12.2022, 19:540 Варлаамовский сквер украсили в Пскове к Новому году 13.12.2022, 19:440 Каждый десятый работающий не рад отпуску коллеги в конце декабря - исследование 13.12.2022, 19:270 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35 %
13.12.2022, 19:155 Укравшему элитные мужские духи псковичу грозит до двух лет тюрьмы 13.12.2022, 19:053 «Гонки по вертикали»: Кто тут против губернатора, ЦК цыкает, «У нас Бут - и мы крепчаем». ВИДЕО 13.12.2022, 19:000 Двое жителей Псковской области фиктивно зарегистрировали иностранцев 13.12.2022, 18:531 Новую линию освещения оборудовали на улице Алмазной в Пскове
13.12.2022, 18:470 Псковская область заняла восьмое место в России в рэнкинге устойчивости развития туризма 13.12.2022, 18:320 Как выбрать сладкий новогодний подарок, рассказали в Роспотребнадзоре 13.12.2022, 18:270 Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» пройдёт в Пскове 13.12.2022, 18:152 Михаил Ведерников ответит в прямом эфире на вопросы псковичей 15 декабря
13.12.2022, 18:130 Единое пособие для семей с детьми: кому назначат и как получить? ИНФОГРАФИКА 13.12.2022, 18:020 Участок дороги у границы с Эстонией ввели в эксплуатацию после ремонта в Печорском районе 13.12.2022, 18:010 Правила проверок кассовой техники вновь будут действовать в России с 2023 года 13.12.2022, 18:000 Псковский музей принял участие во Всероссийской декаде устного народного творчества
13.12.2022, 17:542 Цены на огурцы взлетели в Псковской области 13.12.2022, 17:501 Ваша карта шита 13.12.2022, 17:450 Островский район поощрили за лидерство в исполнении нацпроектов 13.12.2022, 17:430 Почти 9 месяцев разыскивают великолучанина в Псковской области
13.12.2022, 17:410 Цены на рытье могил выросли в Псковской области 13.12.2022, 17:370 Как есть без вреда организму в Новый год, рассказали нутрициологи 13.12.2022, 17:320 Скорректировать параметры бюджета ФОМС уходящего года предстоит депутатам 13.12.2022, 17:302 Пункты приёма стекла должны появиться в регионе в ближайшие годы — Сергей Грахов
13.12.2022, 17:251 Анастасия Повторейко о заболеваемости ОРВИ: Мы сейчас уже на эпидподъеме 13.12.2022, 17:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 декабря 13.12.2022, 17:080 Россиянин расстрелял собутыльника из пневматической винтовки и задушил кабелем 13.12.2022, 17:040 Прививочная кампания против гриппа завершена в России
13.12.2022, 17:021 «Обратный отсчет»: Виктор Остренко об итогах работы Народного фронта в Псковской области. ВИДЕО 13.12.2022, 17:000 Директор псковского «Экопрома» назвал ответственных за замену контейнеров для ТКО 13.12.2022, 16:560 Светлана Василькова подала в суд заявление о признании незаконным ее удаление в отставку с поста главы Пустошкинского района 13.12.2022, 16:470 В образовательные программы РФ войдут исследования о последствиях колониальной политики Европы в Африке
13.12.2022, 16:400 Биологические очистные сооружения канализации модернизировали в Великих Луках 13.12.2022, 16:351 Сергей Грахов опроверг слухи о «купленной» экспертизе проекта экотехнопарка 13.12.2022, 16:340 Завершаются ремонтные работы в помещении музея истории Невеля 13.12.2022, 16:320 Псковичей приглашают на курсы по оказанию первой медицинской помощи
13.12.2022, 16:300 Движение по одной полосе Текстильного переулка закроют в Пскове 13.12.2022, 16:280 В аппарате Чернышенко опровергли информацию об увеличении платежей за ЖКУ из-за установки «умных» счетчиков 13.12.2022, 16:210 Законопроект о повышении выплат псковским спортсменам рассмотрят депутаты 13.12.2022, 16:180 Два автомобиля столкнулись на «вафельнице» в Пскове
13.12.2022, 16:143 Новую книгу митрополита Тихона представят 18 декабря 13.12.2022, 16:090 Причины сезонной аварийности на сетях перечислил заместитель директора псковского «Горводоканала» 13.12.2022, 16:070 Количество аптек в Псковской губернии в конце XIX века назвали архивисты 13.12.2022, 15:560 Катки организуют на спортивных площадках в Великих Луках
13.12.2022, 15:480 О работе регионального Народного фронта рассказал Виктор Остренко 13.12.2022, 15:430 «Лига справедливости»: Наследование по завещанию. ВИДЕО 13.12.2022, 15:400 Школу социального проектирования организовали в Пскове 13.12.2022, 15:280 Понятие вседозволенности обсудили с учащимися псковского СИЗО
13.12.2022, 15:140 Россиян предостерегли от употребления «кротовухи» 13.12.2022, 15:110 Советские конверты продают псковичи с рук 13.12.2022, 15:101 Грузчик-убийца ответит в суде за кражу в Гдовском районе 13.12.2022, 14:590 Великобритания ввела санкции против экс-заместителя комдива 76-й дивизии ВДВ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru