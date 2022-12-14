Общество

В Псковской области за год вырос спрос на «мужские» профессии – эксперты

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала, как изменилось количество вакансий в Псковской области за последний месяц по сравнению с прошлогодними показателями. Выяснилось, что наиболее заметно спрос на персонал вырос в тех сферах, где заняты преимущественно мужчины.

Количество вакансий в Псковской области за последние 30 дней сократилось на 0,2% по сравнению с осенними показателями. Между тем за последнюю неделю у работодателей растёт спрос на ряд работников (+1,5% новых вакансий в середине декабря к началу месяца). Это в целом не характерно рынка труда в конце года, когда компании постепенно «уходят на каникулы» и немного снижают спрос на новых сотрудников.

Если сравнивать с прошлогодними зимними показателями, видно, что наиболее заметно количество вакансий в Псковской области выросло в тех профессиональных сферах, где обычно основную часть персонала составляют мужчины, а также наибольшая часть соискателей приходится на мужскую аудиторию: «Строительство и недвижимость», (+17,9% новых вакансий по сравнению с годом ранее), а также «Добыча сырья».

В сравнении месяц к месяцу неплохой прирост по числу вакансий показали сферы «Юристы» (+34,2%), «Банки, инвестиции» (+17,1%), «Автобизнес» (+15%), «Высший менеджмент» (+12,3%), «Административный персонал» (+10,2%) и «Реклама и PR» (+9,1%).

Эксперты сервиса отмечают, что такая тенденция связана с тем, что компаниям необходимо оперативно заменить мобилизованных или покинувших страну сотрудников.