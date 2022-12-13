Общество

Главную новогоднюю ель Пскова украшают на Октябрьской площади

Главную новогоднюю ель Пскова начали украшать на Октябрьской площади сегодня, 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Pskovline

Как сообщал начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий, убранство ели будет обновлённым.

Ранее глава города Борис Елкин отмечал, что главную новогоднюю ель будут устанавливать на Октябрьской площади с 8 по 14 декабря. В эти дни с 8:30 до 20:00 будет вводиться ограничение движения автотранспорта по полосам движения, примыкающим к центральному кругу.