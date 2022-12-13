Общество

Псковский циркач выступил в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница!»

Эквилибрист Егор Табунщиков из народного коллектива «Псковский цирк» поучаствовал в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница!». Об этом сообщается в группе коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот: «Пятница!»

Блогер Валя Карнавал и фигурист Алексей Ягудин должны были угадать, какими талантом обладает ребёнок. Среди предложенных возможных номеров («Король чечётки», «жонглирует, балансируя на катушках», «пародирует Чарли Чаплина», «рассказывает анекдоты без слов») им не удалось отыскать верный вариант.

Фото здесь и далее: «Псковский цирк / «ВКонтакте»

Эквилибрист жонглировал, балансируя на катушках. Своим выступлением Егор Табунщиков принес в банк команде 70 тысяч рублей.

Отметим, подросток награжден дипломом первой степени межрегионального фестиваля цирковых коллективов, эквилибристикой он занимается 5 лет.