Вернуть беби-бум: что поможет повысить рождаемость в Псковской области?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему мер поддержки рождаемости в Псковской области. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По данным Росстата, в январе-июне в рождаемость в России упала на 6%. А по Псковской области в январе-мае 2022 года число умерших практически в три раза превысило число родившихся.
Власти решили улучшить систему поддержки рождаемости и спросили россиян на «Госуслугах», какие меры могли бы повлиять на их решение завести ребенка.
Гражданам предложили высказать мнение об уже действующей системе стимулирования рождаемости (как на федеральном, так и на региональном уровнях), а также о потенциальных нововведениях в этой сфере. К последним относятся такие меры, как, например, увязка размера пенсии с количеством детей, гарантированный отпуск отцам в течение месяца после рождения ребенка, увеличение размера пособия для работающих мам. Предполагается, что результаты исследования будут использованы для совершенствования социальной политики.
Пока что самая масштабная из мер стимулирования - это программа материнского капитала, действующая с 2007 года. Первоначально она распространялась на второго и последующих детей, однако в 2020 году была расширена на первенцев.
Рождаемость - процесс многофакторный, на него влияют любые изменения, которые ведут к снижению уровня жизни и уверенности в завтрашнем дне у молодой части населения. Поэтому кризис 90-х годов, пандемия, спецоперация на Украине, которая привела к миграции части экономически активного населения из России, а также изъятию из экономики мобилизованных граждан - все это главные причины, по которым сейчас в России сокращается рождаемость.
Помогут ли нововведения в демографической политике России увеличить рождаемость? Какие меры реально работают на повышение демографии? Об этом в программе «Дневной дозор».
Из предложенных на «Госуслугах» вариантов повышения рождаемости самым эффективным будет увеличение размера пособия для работающих мам, считает сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Женщины при воспитании маленького ребенка часто выпадают из социума. Из-за этого впоследствии им сложно адаптироваться к общественной жизни, объясняет председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. Чтобы не допускать этого, на ее взгляд, стоит гарантировать декретный отпуск или пособие отцам.
Поддерживает идею увеличения размера пособия для работающих мам руководитель Псковского регионального отделения «Партии пенсионеров», заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов. Но, по его мнению, самый эффективный фактор для повышения рождаемости — это гарантированное место работы со стабильной зарплатой.
В демографической политике главную роль играют не отдельные меры поддержки, а уровень жизни граждан, утверждает лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Артур Гайдук. По его словам, сейчас на снижение рождаемости сильно влияет повышенная смертность молодых мужчин репродуктивного возраста.
Государству необходимо гарантировать безопасную и стабильную жизнь граждан, уверена многодетная мама Ульяна Михайлова. А точечные меры не смогут стимулировать рост рождаемости.
Минтруд прогнозирует снижение рождаемости в России до 2024 года. Среди основных причин этого в ведомстве называют сокращение числа женщин детородного возраста, то есть поколения 90-х и начала нулевых, а также неопределенность на рынке труда.
Безусловно, самой лучшей мерой повышения демографии является совершенствование социальной политики государства. Улучшение условий жизни людей может дать толчок росту демографии.
Опрос на сайте «Госуслуги», посвященный мерам поддержки семей с детьми, продлится до 1 февраля 2023 года. Результаты исследования будут учитывать при определении приоритетов в социальной политике.
Анастасия Сливинская