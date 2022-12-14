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Общество

Вернуть беби-бум: что поможет повысить рождаемость в Псковской области?

14.12.2022 17:34|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему мер поддержки рождаемости в Псковской области. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

По данным Росстата, в январе-июне в рождаемость в России упала на 6%. А по Псковской области в январе-мае 2022 года число умерших практически в три раза превысило число родившихся.

Власти решили улучшить систему поддержки рождаемости и спросили россиян на «Госуслугах», какие меры могли бы повлиять на их решение завести ребенка.

Гражданам предложили высказать мнение об уже действующей системе стимулирования рождаемости (как на федеральном, так и на региональном уровнях), а также о потенциальных нововведениях в этой сфере. К последним относятся такие меры, как, например, увязка размера пенсии с количеством детей, гарантированный отпуск отцам в течение месяца после рождения ребенка, увеличение размера пособия для работающих мам. Предполагается, что результаты исследования будут использованы для совершенствования социальной политики.

Пока что самая масштабная из мер стимулирования - это программа материнского капитала, действующая с 2007 года. Первоначально она распространялась на второго и последующих детей, однако в 2020 году была расширена на первенцев.

Рождаемость - процесс многофакторный, на него влияют любые изменения, которые ведут к снижению уровня жизни и уверенности в завтрашнем дне у молодой части населения. Поэтому кризис 90-х годов, пандемия, спецоперация на Украине, которая привела к миграции части экономически активного населения из России, а также изъятию из экономики мобилизованных граждан - все это главные причины, по которым сейчас в России сокращается рождаемость.

Помогут ли нововведения в демографической политике России увеличить рождаемость? Какие меры реально работают на повышение демографии? Об этом в программе «Дневной дозор».

Из предложенных на «Госуслугах» вариантов повышения рождаемости самым эффективным будет увеличение размера пособия для работающих мам, считает сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Быстрее всего поможет увеличение пособий для работающих мам. Если говорить о мерах поддержки семей, нужно иметь в виду, что такая система создана. В их числе переход с нового года на назначение единого пособия для нуждающихся семей с детьми. Почему я считаю, что мамам нужно увеличить отпуск по уходу, – это позволит им быть дома с ребёнком. Вообще меры поддержки должны рассматриваться в комплексе. Те, что уже реализованы, они сконцентрированы, скомпонованы и позволяют маме находиться и в декретном отпуске до трёхлетнего возраста ребёнка, позволяют проходить обучение и переквалификацию при необходимости, предусматривают неполный рабочий день. Все меры должны быть сбалансированы. Нет такого, что ввели какую-то меру поддержки, и все пойдут рожать. Взаимосвязь сложная».

Женщины при воспитании маленького ребенка часто выпадают из социума. Из-за этого впоследствии им сложно адаптироваться к общественной жизни, объясняет председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. Чтобы не допускать этого, на ее взгляд, стоит гарантировать декретный отпуск или пособие отцам.

«Все три меры необходимы не как отдельная мера, а комплексно. Я бы еще добавила, что наши мужчины так же, как и женщины, должны пытаться побыть с маленьким ребёнком в декретном отпуске, что широко распространено в странах Северной Европы, чтобы разгрузить маму, чтобы мама не выпадала из социума и была адаптирована, а женщинам очень сложно возвращаться, поскольку они полностью поглощены ребенком, тратят все силы и здоровье на то, чтобы поставить малыша на ноги. Конечно, она должна и свою материнскую роль выполнять. Поэтому и мамам, и папам нужны дополнительные меры поддержки. Пособие для отцов, к примеру. Если мама не работает, зарабатывает один отец, то любой рубль будет важен для молодой семьи».

Поддерживает идею увеличения размера пособия для работающих мам руководитель Псковского регионального отделения «Партии пенсионеров», заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов. Но, по его мнению, самый эффективный фактор для повышения рождаемости — это гарантированное место работы со стабильной зарплатой.

«Вы меня извините, но насколько я знаю, у нас есть определенное количество людей вообще не работающих, которые ведут не совсем нормальный образ жизни и только детей строгают. И они будут получать большую пенсию? Значит им не надо работать. Пособия для работающих женщин – нормальная тема, если человек работает и имеет детей. Считаю, что у таких должно быть гарантированное место работы, зарплата, чтобы они не волновались, что останутся без средств к существованию: детей нарожают, а кормить нечем».

В демографической политике главную роль играют не отдельные меры поддержки, а уровень жизни граждан, утверждает лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Артур Гайдук. По его словам, сейчас на снижение рождаемости сильно влияет повышенная смертность молодых мужчин репродуктивного возраста.

«Перво-наперво на рождаемость влияет уровень жизни. Мировая цивилизационная тенденция следующая: с улучшением уровня жизни людей рождаемость снижается, например, при урбанизации. Но уже на уровне стационарного состояния городских жителей, с учетом образованности, цивилизованности, если снижается уровень жизни, то и рождаемость идет вниз. Никакие одноразовые моменты существенно ни на что не повлияет. Пособие на ребёнка должно быть достаточно большим, чтобы его содержать. Но высокая смертность среди мужчин активного репродуктивного возраста, которая сейчас у нас наблюдается, успешно не способствует повышению рождаемости».

Государству необходимо гарантировать безопасную и стабильную жизнь граждан, уверена многодетная мама Ульяна Михайлова. А точечные меры не смогут стимулировать рост рождаемости.

«Я считаю, что попытка администрировать вопрос увеличения рождаемости мелкими мерами – это хорошо, но точно не ключевая тема и не решает поставленные задачи. Льготы пенсионного характера, право отцов на нахождение в отпуске по уходу за ребёнком, увеличенные возможности и пособия явно не стимулируют рождаемость. Это глубокое заблуждение, когда чиновники полагают, что мелкими деньгами можно решить глобальную проблему. Рождаемость для цивилизованного человека, который мыслит головой, прежде всего, связана с безопасностью. Если есть ощущение безопасности, женщина занята тем, что имеет возможность рожая восстанавливать свое здоровье, социализироваться – вот те реальные меры, направленные на стимулирование рождаемости. Когда у нас глобальные вопросы безопасности и социализации женщины, находящейся беременном состоянии или с маленьким ребёнком, не решены, всё остальное от лукавого. Комментировать эти меры, как явно решающие вопрос демографической ямы на территории нашей страны, положительно нельзя, это смешно. Когда наши уважаемые чиновники решат базовые вопросы – сделают обстановку в стране безопасной и стабильной, тогда жизнь потечёт».

Минтруд прогнозирует снижение рождаемости в России до 2024 года. Среди основных причин этого в ведомстве называют сокращение числа женщин детородного возраста, то есть поколения 90-х и начала нулевых, а также неопределенность на рынке труда.

Безусловно, самой лучшей мерой повышения демографии является совершенствование социальной политики государства. Улучшение условий жизни людей может дать толчок росту демографии.

Опрос на сайте «Госуслуги», посвященный мерам поддержки семей с детьми, продлится до 1 февраля 2023 года. Результаты исследования будут учитывать при определении приоритетов в социальной политике.

Анастасия Сливинская

Теги: #рождаемость
Источник: Псковская Лента Новостей
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