Снег и мороз до 13 градусов прогнозируют в Псковской области 15 декабря

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 15 декабря. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью местами, а днём в большинстве районов пройдёт небольшой снег, днём по югу области осадки будут умеренными.
Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -13 до -8 градусов, днём столбик термометра покажет от -9 до -4 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Ранее сообщалось, что после 14 декабря в Псковской области ожидается усиление морозов.