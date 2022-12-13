Общество

Снег и мороз до 13 градусов прогнозируют в Псковской области 15 декабря

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 15 декабря. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью местами, а днём в большинстве районов пройдёт небольшой снег, днём по югу области осадки будут умеренными.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -13 до -8 градусов, днём столбик термометра покажет от -9 до -4 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что после 14 декабря в Псковской области ожидается усиление морозов.