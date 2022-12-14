Общество

Инфекционное трио

Зима — традиционное время распространения респираторных инфекций. В Пскове с каждым днём становится больше заболевших различными формами ОРВИ и гриппом, в том числе опасным штаммом Н1N1, известным как «свиной грипп». Коронавирус тоже никуда не ушёл, заболеваемость еженедельно увеличивается.

Параллельно растёт и количество жалоб на работу первичного звена здравоохранения. Псковская Лента Новостей собрала актуальные данные по эпидситуации и выяснила, насколько заболевшим доступна медицинская помощь.

«В снег и ветер в поликлинику»

В настоящее время в Пскове эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен во всех возрастных группах: у детей до 2 лет – на 116,6%, 3-6 лет – на 70,4%, 7-14 лет – на 146,3%, у взрослых – на 219,6%. С 5 по 11 декабря к медикам обратились 5457 псковичей, заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 35,4%. Стало больше пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

Ситуация с коронавирусом также ухудшается. За неделю в Пскове выявили 63 случая COVID-19, в целом по области заболевших стало больше на 18,6%. Чаще всего заболевание протекает в форме ОРВИ, реже — в виде пневмонии.

В связи с ростом показателей Роспотребнадзор призывает псковичей не заниматься самолечением и при первых признаках болезни обращаться к врачу. О вирусе гриппа могут свидетельствовать жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз должен поставить врач, он же назначает тактику лечения, подчеркивают специалисты. Поэтому при появлении указанных симптомов нужно оставаться дома и вызвать участкового врача, либо бригаду скорой помощи.

Судя по всему, большинство псковичей следуют рекомендациям, так как нагрузка на медиков выросла в разы. На прошлой неделе сотрудники псковской станции скорой помощи отработали 5064 вызова, из них 1246 раз пришлось выезжать к детям. Псковичи 35 раз вызывали скорую при подозрении на COVID-19 и 1146 раз - по вопросам ОРВИ.

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Очевидно, именно с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения связано большое количество жалоб горожан. На сайте главы региона за последние пару недель появилось много сообщений о невозможности вызвать медиков на дом. В одном из обращений говорится, что 7 декабря скорая отказалась ехать к человеку, у которого второй день держалась температура 39,3. Со слов пациента, ему предложили лечиться дома, а потом идти в поликлинику.

12 декабря у горожанки не получилось вызвать на дом участкового врача. «Я подхватила сильный вирус, кашель такой, что лёгкие горят, температура 38, слабость, ломит тело», - озвучила симптомы псковичка. До поликлиники она так и не дозвонилась, и только после того, как её мать лично посетила медучреждение, удалось оформить вызов врача на дом.

В комментариях к этому обращению пользователи подтвердили, что сейчас очень сложно связаться с поликлиниками. Но даже если получится дозвониться, нет гарантии, что врач придёт. По словам одной горожанки, её матери посоветовали отправиться на приём самостоятельно, так как «температура была вчера». «И человек, больной, без сил должен тащиться в снег и ветер в поликлинику, чтобы врач соизволила его принять? Плюс отсидеть огромную очередь, если вообще есть места... Безобразие!» - негодуют псковичи.

«Услуга не работает»

Огромные очереди сейчас не только во взрослых, но и в детских поликлиниках. В частности, горожане жалуются на медучреждение на Алтаева, 22. «Прием с 9 до 12, сижу с ребенком с 9, уже первый час, а мы не попали еще», - рассказала псковичка, которая решила не пытать счастья по телефону и лично посетить педиатра.

На обращение на сайте главы региона отреагировала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Она констатировала, что с середины ноября резко увеличился рост заболеваемости среди детского населения. «Несмотря на большое количество пациентов, которые обращаются на прием к врачу-педиатру, медицинская помощь оказывается в полном объеме всем без исключения», - заверила Марина Гаращенко. Она проинформировала, что заявительница всё же попала на приём к педиатру, и напомнила о возможности вызвать врача на дом, чтобы не стоять в очереди. На прием к специалистам можно предварительно записаться через портал государственных услуг в личном кабинете, через региональный портал, либо по телефону колл-центра: 29-14-75.

Однако псковичи порой сообщают о невозможности вызвать педиатра на дом через «Госуслуги». В конце ноября у горожанки получилось вызвать врача, медик посетила ребёнка. Но уже на следующий день сервис оказался недоступен, и повторный приём оформить не удалось.

«Раздел «Госуслуг» постоянно выдаёт ошибки, услуга не работает. Нет возможности посмотреть расписание врачей, свободные окошки. Эта ситуация длится уже второй год, почему нет работающей онлайн-записи?» - негодует другая псковичка.

Оказалось, что 1 декабря на портале государственных услуг произошли временные технические перебои. Поэтому при затруднении использования этого сервиса жителям советуют пользоваться региональным порталом записи к врачу. Кроме того, к педиатру можно записаться путем личного обращения в регистратуру медицинской организации посредством инфомат-киосков, либо позвонив по телефону колл-центра конкретного подразделения, который можно найти на сайте ГБУЗ ПО «Псковская детская городская поликлиника».

Однако последний способ может не сработать. Псковичи уверены, что работники поликлиник не справляются с потоком посетителей и параллельных звонков. Так, одна женщина сообщила, что лично наблюдала картину, когда телефон звонил в регистратуре 3 часа подряд, и никто не снял трубку из-за огромных живых очередей.

Безусловно, сказывается и нехватка кадров. 5 декабря псковичка с ребенком не смогла попасть к врачу в поликлинике на Кузнецкой, так как ей сообщили об отмене приема. «Почему на протяжении практически двух лет там нет врачей-педиатров?» - недоумевает горожанка.

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Марина Гаращенко пояснила, что в указанный день в связи с болезнью участкового врача-педиатра все записи в срочном порядке по возможности переносились. Она заверила, что администрация поликлиники принимает все возможные меры по поиску специалиста.

А пока что взрослые и дети продолжают болеть. По состоянию на 12 декабря, 53 класса в 16 школах Пскова и восемь групп в двух детских садах были закрыты на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. В связи с этим Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал родителям не отправлять заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия.

Учителям, тем временем, приходится ходить на работу даже при наличии симптомов простуды. По нашим данным, педагог одной из школ города два дня провела дома с высокой температурой, но врач к ней так и не пришел. Соответственно, больничный открыть было некому, и учитель вышла на работу во избежание оформления прогула.

Сделали не ту прививку

Вирус можно подхватить, где угодно — в общественных местах, в школе или на работе, в поликлиниках. Что касается последних, однозначно нужно разделять потоки здоровых и больных пациентов. «Можно ли организовать раздельный приём больных и уже выздоровевших детей в разных кабинетах? Так как пока сидим в очереди за справкой после болезни, ослабленный ребенок цепляет новый вирус от больных», - озвучила свои опасения мать четверых детей в обращении на сайте губернатора.

Пока что отдельные входы и кабинеты для пациентов с симптомами ОРВИ есть в подразделениях Псковской городской поликлиники. В других медучреждениях больные и здоровые неизбежно пересекаются.

Вероятно, единственный шанс не заболеть — это соблюдать меры профилактики. А избежать тяжелых осложнений в случае, если инфекция всё-таки настигла, поможет своевременно сделанная прививка. «Даже если вы заболеете гриппом, будучи привитым – вы перенесете заболевание в легкой форме и без осложнений, с этой целью и проводится вакцинация. Защитить человека на 100% от гриппа – это второстепенная цель. В любом случае вакцина против гриппа работает», - уверяют в комитете по здравоохранению Псковской области.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова советовала привиться от гриппа еще на прошлой неделе. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тем более, что в стране складывается напряженная обстановка по свиному гриппу. В Псковской области заболевание выявлено уже у 10 человек.

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Специалисты отмечают, что свиной грипп в первую очередь поражает детей. Также в группе риска люди пожилого возраста и те, кто имеют ослабленный иммунитет. Именно этим категориям граждан следует как можно скорее сделать прививку. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, все имеющиеся в этом сезоне вакцины содержат необходимые профилактические компоненты для штамма Н1N1.

В Псковской области необходимые препараты также в наличии, прививочная кампания выполнена более чем на 76%. В настоящее время более 280 тысяч жителей региона вакцинировались от опасного заболевания. Правда, и здесь не обходится без жалоб. Жительница областного центра сообщила, что её пожилой матери по ошибке ввели вакцину не от гриппа, а от коронавируса.

Специалисты неоднократно отмечали, что эти вакцины не идентичны, и прививка от COVID-19 не сможет защитить от гриппа. Кроме того, по словам медиков, если больной гриппом заражается еще и коронавирусом, чаще всего его состояние немного улучшается, но после наступает ухудшение.

Эксперты прогнозируют пик заболеваемости респираторными инфекциями к Новому году. А это значит, что велика вероятность отметить праздник в домашнем лазарете. Да, встречать Год Кролика рекомендовано в узком семейном кругу, но лучше делать это в здравии. Поэтому не забывайте соблюдать меры профилактики: избегать мест скопления людей, мыть руки, укреплять иммунитет. И, возможно, самое время вспомнить о ношении масок.

Ульяна Ловыгина