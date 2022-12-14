Общество

Достижение высокого уровня благополучия больше всего заботит российскую молодёжь – ВЦИОМ

Высокий уровень благополучия больше всего заботит российскую молодёжь. Такие данные представил ВЦИОМ по результатам проведенного опроса о ценностях и приоритетах в молодежной среде.

Топ-3 жизненных ориентиров российской молодежи на сегодняшний день – это высокий уровень благополучия (58%); жить спокойно, работая и заботясь о семье (54%) и возможность приносить пользу своему народу, обществу, активно участвуя в общественной и политической жизни (26%). Изменить мир, внедрить что-то новое хотели бы 17% молодых граждан, а беззаботная жизнь, без мыслей о будущем, привлекает 9%, наименее интересным для молодежи оказалось завоевание известности и популярности (6%).

Высокий уровень благополучия наиболее актуален для 18-24-летних (64%), в этой же группе каждый третий отметил желание приносить пользу обществу и своему народу (34%).

Жить спокойно, работая и заботясь о своей семье, наиболее важно для старшей молодежи 30-35 лет – 65%.

В младшей молодежной группе 14-17-летних 20% хотели бы добиться популярности, известности, то есть каждый пятый.