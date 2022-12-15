Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году подведёт Марина Гаращенко в пресс-центре ПЛН

Пресс-конференция, посвященная итогам реализации национальных проектов в 2022 году в Псковской области, состоится сегодня, 15 декабря, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
К участию в беседе с журналистами приглашена:
Гаращенко Марина Валерьевна - председатель комитета по здравоохранению Псковской области
Она расскажет об основных достижениях этого года, которые удалось осуществить в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Каков процент реализации данного нацпроекта? С какими трудностями пришлось столкнуться? Являются ли мероприятия, предусмотренные нацпроектом «Здравоохранение», действенной мерой по снижению смертности населения и повышению продолжительности жизни?
Об этом и многом другом — в 15.00. Из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция.