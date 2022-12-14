Общество

Бездомных собак нельзя причислять к охотничьим ресурсам, заявил депутат Госдумы

Предложение регулировать численность безнадзорных животных вне населенных пунктов, в том числе, уничтожая их, по сути признает их охотничьими ресурсами и противоречит сразу нескольким законам, поэтому оно не может быть поддержано. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя соответствующую инициативу.

Комитет запланировал на 15 декабря первичное рассмотрение законопроекта, внесенного парламентом Башкортостана и депутатом Госдумы от этого региона Рафаэлем Марданшиным. Инициатива предполагает, что региональные власти смогут регулировать численность животных без владельцев, находящихся за пределами населенных пунктов, в соответствии с законом «О животном мире», а не «Об ответственном отношении с животными». А в случае, если объекты животного мира не будут использоваться для личного потребления охотниками, животных будут уничтожать, говорится в документе.

По мнению Владимира Бурматова, инициатива не может быть поддержана, потому что она противоречит сразу Конституции, в которой зафиксирован принцип формирования в обществе гуманного отношения к животным, закону об ответственном обращении с животными и Уголовному кодексу, по которому убийство животных — это преступление.

«По сути авторы инициативы предлагают сделать безнадзорных животных охотничьим ресурсом, если посмотреть на это укрупненно. Но это невозможно, потому что к охотничьим ресурсам относятся строго очерченные другим федеральным законом виды животным, и домашние или безнадзорные животные к ним не относятся. А где одни, там и другие — только что животное было домашним, сорвалось, убежало, и вот оно уже безнадзорное», — сказал депутат «Парламентской газете».

Он напомнил, что у регионов есть полномочия по решению проблемы безнадзорных животных. Они могут делать это через систему приютов — практикуя систему «Отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск» либо обеспечивая животным пожизненное содержание в приютах.

При этом в законе нет территориальных ограничений: нет никакой разницы, где именно животное отловят — правила регулирования численности едины, пояснил депутат. К тому же у регионов есть право принимать свои региональные акты, если требуется отрегулировать что-то дополнительно. «Но это не означает, что можно взять и сказать, что теперь собаки — это охотничий ресурс. А дальше что, кошек признают охотничьим ресурсом? Может, еще кого-нибудь?», — сказал депутат, отметив, что никаких перспектив у таких инициатив нет.