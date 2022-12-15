Общество

Траты россиян на лопаты для уборки снега выросли на 20%

Траты россиян на лопаты для чистки снега в начале декабря выросли на 20% по сравнению с прошлогодним показателем и составили в среднем 726 рублей. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования аналитического ресурса «Чек Индекс» и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

«Средний чек покупки лопат в начале декабря составил 726 рублей, что на 20% выше, чем в прошлом году, и на 5% выше, чем в ноябре. Частота покупок в начале декабря выросла за год на 2%, а объем продаж – на 19%», - подсчитали аналитики, сравнив данные с 1 по 8 декабря этого и прошлого года.

Также, по их данным, положительную динамику показал и средний чек на покупку движков (толкателей) для снега - по сравнению с прошлым годом на 13% (1 520 рублей). При этом частота покупок выросла за год на 6%, а объем продаж – на 10%, пишет РИА Новости.

На 19% подрос средний чек на покупку снегоуборщиков - в начале декабря он составил 19 315 рублей. При этом частота покупок снизилась за год на 6%, а объем продаж – вырос на 12%. Кроме того, аналитики выяснили, что средний чек по щеткам для очистки авто от снега вырос до 442 рублей (на 16%). А частота покупок выросла за год на 12% (объем продаж – на 29%).