Общество

Новогодние подарки в Пскове чаще заказывают женщины - исследование

В Новый год почти каждый второй пскович (51%) будет больше рад сюрпризу от своей второй половинки, а 27% оценят подарок, который предварительно заказали сами. По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, радоваться сюрпризу больше свойственно тем, кто его ждет (89% среди мужчин и 75% среди женщин). Те, кто предварительно намекал своей второй половине на желаемый подарок, чаще радуются именно ему (45% среди мужчин и 63% среди женщин).

Ждать от своей второй половинки сюрприза в этот Новый год будет каждый третий пскович (34%), намекать или прямо говорить о своих пожеланиях — каждый пятый (21%). Тех, кто заказывает подарки, больше среди женщин (26% против 16% среди мужчин), тогда как сюрприза чаще ждут представители сильного пола (38% против 30% среди женщин).