Общество

Огромные сосульки образовались на крыше дома №50 на Октябрьском проспекте в Пскове

Огромные сосульки образовались на крыше дома №50 на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

«Подошла спросить у бабули, почему она так смело ходит под сосульками, на что она ответила, что их и не заметила, так как смотрела под ноги, как бы не упасть...Снег не убран, под снегом лёд... Сосульки под два метра, стеной! Даже ограждения нет! Это что, уже норма? Или никто не видит?» - возмутилась автор публикации.

Напомним, как ранее пояснил глава Пскова Борис Елкин, в жилых домах за очистку крыш от сосулек отвечают управляющие компании, в нежилых - собственники. Администрация города, по его словам, по части жалоб на образование сосулек будет разбираться в каждом случае индивидуально.