Общество

Почти 200 соотечественников прибыли в Псковскую область в этом году

Заседание межведомственной комиссии по координации действий и контролю за реализацией мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» прошло в правительстве региона под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

За 11 месяцев этого года на территорию Псковской области прибыло 189 соотечественников (с членами семей — 467 человек), заявления на участие в программе приняты от 265 граждан. Об этом сообщил начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.

Преобладающим большинством переселенцев являются граждане Украины. На поддержку соотечественников в 2022 году доведено и освоено 8,2 млн рублей, предоставленных из средств федерального бюджета. Юрий Федоров отметил, что за последние годы поток переезжающих в РФ соотечественников снизился. По его словам, этому во многом способствовали антиковидные ограничения.

Врио председателя регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова рассказала о занятости вновь прибывших граждан. Она отметила, что более 60% — люди трудоспособного возраста. Свыше половины из них уже трудоустроено.

Отдельное внимание на совещании было уделено теме переселения в Псковскую область соотечественников из Прибалтики. Регион — лидер по количеству переезжающих из Латвии: в текущем году статус переселенца в Псковскую область получил 171 человек, что более чем в 2 раза превышает показатель прошлого года, проинформировала руководитель представительства МВД России в Латвийской Республике Алена Шагурина.

Она отметила качественное и конструктивное сотрудничество с региональным комитетом по труду и занятости как с органом, реализующим программу переселения соотечественников. Также Алена Шагурина подчеркнула растущий спрос среди соотечественников, проживающих в Латвии, на консультации по участию в программе переселения. В этом году их проведено на 40% больше.

В рамках совещания участники обсудили имеющиеся меры поддержки граждан, переселяющихся в Псковскую область по госпрограмме, а также обсудили возможность расширения пакета социальных гарантий. Особое внимание было уделено рассмотрению вопросов, касающихся поддержки врачей.

Первый вице-губернатор подчеркнула важность всего комплекса проводимых мероприятий, предусмотренных государственной программой переселения. Она отметила, что каждое поступающее от соотечественников обращение обрабатывается специалистами в ручном режиме с тем, чтобы положительное решение по возвращению россиян на родину было принято как можно скорее.

Решением комиссии при правительстве Псковской области будет создана рабочая группа, участники которой проработают дополнительные возможности поддержки соотечественников, переселяющихся на территорию Псковской области.

Отметим, с 2010 в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» в Псковскую область на постоянное место жительства прибыло свыше 11 тысяч соотечественников и членов их семей. Среди переселившихся 176 врачей различной специализации и 184 других медицинских работников, 245 учителей и воспитателей, 252 инженера, 300 специалистов строительных профессий.