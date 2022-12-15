Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции о реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции об итогах реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году в Псковской области, которая в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

К участию в беседе с журналистами приглашена:

Гаращенко Марина Валерьевна - председатель комитета по здравоохранению Псковской области.

Она расскажет об основных достижениях этого года, которые удалось осуществить в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Каков процент реализации данного нацпроекта? С какими трудностями пришлось столкнуться? Являются ли мероприятия, предусмотренные нацпроектом «Здравоохранение», действенной мерой по снижению смертности населения и повышению продолжительности жизни?