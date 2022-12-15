Общество

Назван способ не заболеть в сезон простуд

Для того, чтобы не заболеть в сезон простуд, нужно регулярно заниматься физическими упражнениями. Такой совет по профилактике острых респираторных заболеваний дал телеведущий, врач Александр Мясников в своём Telegram-канале.

Специалист рекомендует выполнять регулярно 200 берпи (упражнение сочетает в себе последовательное выполнение прыжка, планки и отжимания), 100 отжиманий на кольцах, 100 подтягиваний, пройти на руках 10 раз по канату, сделать 100 отжиманий на брусьях с утяжелением, после чего прыгнуть в прорубь. Причём выполнять эти упражнения нужно по 5-6 раз в неделю.

«Точно работает, проверено!» – приводит слова врача runews24.

Напомним, перед тем, как начать занятия спортом, необходимо пройти медицинский осмотр и получить консультацию специалиста.

Ранее сообщалось, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области ждут к Новому году.