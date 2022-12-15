Общество

Установку памятного знака на территории Кургана Дружбы обсудили в правительстве Псковской области

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению международной встречи ветеранов и участников партизанского движения на Кургане Дружбы в Себежском районе состоялось сегодня, 15 декабря, в правительстве Псковской области, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это знаковое событие в культурной жизни Псковской области, всей России и Республики Беларусь. Традиция проведения не прерывалась в течение 60 лет. С каждым годом ветеранов становилось всё меньше, уходила живая память. Этим тут же активно стали пользоваться те, кто хочет извратить наследие героев-победителей. В этом году Латвия варварски уничтожила части мемориального комплекса. Наша задача сделать всё, чтобы он сохранился, чтобы Курган оставался знаковым местом для молодого поколения. Что касается развития инфраструктуры – есть концепция. Не менее важно, чтобы место было наполнено идеологией и смыслом. Надо активно привлекать к работе молодежь», – начал заседание губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава Себежского района Леонид Курсенков представил концепцию нового памятного знака. «То, что сделали наши соседи, подтолкнуло нас к тому, чтобы знак, символизирующий Курган Дружбы, появился на нашей территории. Разговоры шли, что нужно сделать такой же курган, аллеи, но это довольно сложно и проблематично. Стоит ли дублировать?» – заметил глава района.

Он также обратил внимание, что территория Кургана Дружбы – федеральные земли, принадлежащие национальному заповеднику.

«Предлагается сделать конструкцию из трех металлических плит, примыкающих друг к другу, на основании треугольника. На этих плитах будут надписи, которые были на Кургане. Сама конструкция символизирует костёр. Символично, что место находится недалеко от трёх знаков стыковых государств», – выступил глава района.

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Леонид Курсенков также обратил внимание на то, что в районе стоит вышка сотовой связи, а для проведения мероприятия необходим интернет.

«Там отсутвует электроснабжение. Раньше проект был. Предложение: провести от Красного посёлка питание, чтобы вышка работала», – уточнил он.

Михаил Ведерников ответил, что по вышке необходимо произвести расчёты и добавил, что поговорит с энергосетевой компанией о партнёрской помощи.

«По мемориалу хотелось бы побольше информации. Откуда взялась идея? Кто делал проект? Считали ли по деньгам, сколько надо? Было ли взаимодействие с Российским военно-историческом обществом?» – спросил глава региона.

«Нет, пока не было. Но идея была давно. План предлагали работники районного культурного центра, был творческий коллектив. С РВИО не общался, но готов», – ответил Леонид Курсенков.

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Михаил Ведерников уточнил, что поговорит с помощником президента России, председателем РВИО Владимиром Мединским.

«Попрошу в укрупненном формате дать информацию. Поговорю с Мединским. Очевидно, что нужно будет состыковать со специалистами инициативную группу. Если делать, то солидно, чтобы компенсировать ту часть, которую Латвия разрушила», – заключил он.

Предстатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева представила концепции нового формата проведения встречи на Кургане Дружбы. Там предлагается провести патриотический лагерь для подростков от 14 до 18 лет.

По итогам совещания Михаил Ведерников сообщил, что концепцию проведения встречи на Кургане Дружбы в целом можно одобрить, получить информацию от белорусских коллег, обобщить и утвердить окончательно.