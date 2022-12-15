Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко поговорят об итогах года и о жизни в режиме Terra incognita.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Напомним, вот уже почти год Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко непринужденно и нескучно обсуждают интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. «Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Трансляция завершена.