Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лайфхаки по зарплатной карте
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Новогодняя акция на Geely
Есть работа
лонгрид кушать подано
FAQ передача показаний
проект бюджета Пскова
Господин Рейтингомер
борьба с наледью
поддержка мобилизованных членов профсоюза
новое в недвижимости
Новая «Пчёлка» в Пскове
Газ в быту
«Псковэнергосбыт» о «долгах» в счёте
рост тарифов
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Общество 15.12.2022 08:112 Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ 15.12.2022 14:030 «Три мудреца»: Об итогах года и жизни в режиме Terra incognita. ВИДЕО 15.12.2022 13:590 Михаил Ведерников: Казначейская система активно развивается, адаптируясь под вызовы современности 15.12.2022 13:530 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко о работе в Псковском областном Собрании и росте заболеваемости ОРВИ. ВИДЕО 15.12.2022 13:510 Две попытки понадобилось на доставку новогодней ели в Гдов 15.12.2022 13:330 Комплекс для анализа активности головного мозга поступил в печорскую больницу
 
 
 
Самое популярное 09.12.2022 11:061 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 11.12.2022 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ 08.12.2022 14:230 Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда» 08.12.2022 22:040 Двое детей пострадали в смертельном ДТП в Псковском районе 11.12.2022 15:251 Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»

15.12.2022 13:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко поговорят об итогах года и о жизни в режиме Terra incognita.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Напомним, вот уже почти год Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко непринужденно и нескучно обсуждают интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. «Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Трансляция завершена.

Теги: #Три мудреца #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?
В опросе приняло участие 203 человека
15.12.2022, 14:030 «Три мудреца»: Об итогах года и жизни в режиме Terra incognita. ВИДЕО 15.12.2022, 13:590 Михаил Ведерников: Казначейская система активно развивается, адаптируясь под вызовы современности 15.12.2022, 13:570 Проверки в сфере охраны труда проходят на участках «Псковских тепловых сетей» 15.12.2022, 13:541 Россиянин умер на улице, не получив помощь от прохожих
15.12.2022, 13:530 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко о работе в Псковском областном Собрании и росте заболеваемости ОРВИ. ВИДЕО 15.12.2022, 13:510 Две попытки понадобилось на доставку новогодней ели в Гдов 15.12.2022, 13:450 Соглашение о реструктуризации бюджетного кредита депутаты областного Собрания утвердят законом 15.12.2022, 13:380 Сбербанк раскрыл эскроу-счета почти на 1,5 трлн рублей с начала года
15.12.2022, 13:330 Комплекс для анализа активности головного мозга поступил в печорскую больницу 15.12.2022, 13:220 Главную новогоднюю ель заканчивают украшать в Пскове. ФОТО 15.12.2022, 13:160 С бюджетным посланием к депутатам Михаил Ведерников обратится 23 декабря 15.12.2022, 13:090 Свыше 15 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Пскова
15.12.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» 15.12.2022, 12:580 Псковский губернатор почтил память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга 15.12.2022, 12:530 Приоритетной задачей назвала продажу лекарств в ФАПах Анастасия Повторейко 15.12.2022, 12:470 Деревянный мост отремонтировали в Великолукском районе
15.12.2022, 12:450 Улицу на окраине Пскова хотят назвать в честь погибшего на Украине военнослужащего 15.12.2022, 12:360 Поправки в областной бюджет 2022 года в сфере здравоохранения оценила Анастасия Повторейко 15.12.2022, 12:320 Островичка отправится на олимпиаду «Умницы и умники» 15.12.2022, 12:210 Туристический потенциал Гдовского района презентовали в Пскове
15.12.2022, 12:190 «Три мудреца»: Об итогах года и жизни в режиме Terra incognita 15.12.2022, 12:180 Концерт «Счастлив тот, кто друзей соберёт» организуют в Пскове 15.12.2022, 12:160 900 поросят сгорели заживо на российской ферме 15.12.2022, 12:130 Пскович испытал финансовые трудности и решил стать вором
15.12.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Анастасией Повторейко 15.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 декабря 15.12.2022, 11:510 Почётный донор в Пскове обеспокоился отсутствием ежегодной выплаты 15.12.2022, 11:500 Дефицит священников возник в России
15.12.2022, 11:400 МЧС планирует внепланово проверить все крупные торговые центры и склады в России 15.12.2022, 11:380 Установку памятного знака на территории Кургана Дружбы обсудили в правительстве Псковской области 15.12.2022, 11:220 Лекции о трудностях и радостях родительства пройдут в Пскове 15.12.2022, 11:160 Сбербанк реализовал для предпринимателей возможность перевода на карты физлиц из интернет-банка «СберБизнес»
15.12.2022, 11:060 День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в России 15.12.2022, 11:040 Каток на дальнем Завеличье планируют открыть 16 декабря 15.12.2022, 10:573 Пожилой псковичке в поликлинике вкололи вакцину от COVID-19 вместо препарата от гриппа 15.12.2022, 10:490 Власти занялись уточнением списка товаров первой необходимости
15.12.2022, 10:390 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко о работе в Псковском областном Собрании и росте заболеваемости ОРВИ 15.12.2022, 10:320 Звезда появилась на главной новогодней ели Пскова 15.12.2022, 10:230 Огромные сосульки образовались на крыше дома на Октябрьском проспекте в Пскове 15.12.2022, 10:190 Мешавшие уборке снега на улице Печорской в Пскове автомобили вывез эвакуатор
15.12.2022, 10:130 Реконструкцию очистных сооружений проведут в Пыталово 15.12.2022, 10:080 Алла Пугачёва распрощалась с бизнесом в России 15.12.2022, 10:062 Назначен председатель Фонда пенсионного и социального страхования 15.12.2022, 10:030 Почти 200 соотечественников прибыли в Псковскую область в этом году
15.12.2022, 10:000 Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году подведёт Марина Гаращенко в пресс-центре ПЛН 15.12.2022, 09:540 Вечер-концерт «Человек мира» прошел в Пскове 15.12.2022, 09:480 «Псковэнергосбыт» разъяснил, что означает слово «долг» в счёте 15.12.2022, 09:440 Траты россиян на лопаты для уборки снега выросли на 20%
15.12.2022, 09:300 Названы самые востребованные профессии в Псковской области 15.12.2022, 09:150 Сколько конфет в день можно есть детям, рассказал педиатр 15.12.2022, 09:000 Как выбрать зимнюю омывайку: предложения рынка и свой, псковский продукт 15.12.2022, 08:530 Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах планируют освятить 15 января
15.12.2022, 08:320 Автомобиль BMW Х5 сгорел в стругокрасненской деревне Цапелька 15.12.2022, 08:112 Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ 15.12.2022, 07:550 Экономист назвал способы законно не платить по кредиту 15.12.2022, 07:330 Четыре уголовных дела по налоговым преступлениям возбудили в Псковской области с начала года
15.12.2022, 07:160 Почти 500 кубометров снега вывезли с дорог и улиц Великих Лук 15.12.2022, 06:580 Бездомных собак нельзя причислять к охотничьим ресурсам, заявил депутат Госдумы 15.12.2022, 00:130 Сборная Франции стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу 14.12.2022, 22:151 Снятый в Псковской области фильм «Плакать нельзя» первым получил рибейт от региона
14.12.2022, 22:072 Уровень реализации нацпроектов в Псковской области приближается к 78% 14.12.2022, 22:030 Способы борьбы с чувством тяжести после переедания назвал российский врач 14.12.2022, 21:520 О соборе Петра и Павла с Буя расскажут псковичам в храме Александра Невского 14.12.2022, 21:430 Врачи объяснили вспышку ОРВИ и простудных заболеваний в зимнее время
14.12.2022, 21:350 Литературно-музыкальная встреча с поэтами и музыкантами пройдёт в Пскове 14.12.2022, 21:260 Псковичам напомнили правила обращения с пиротехникой накануне новогодних праздников 14.12.2022, 21:140 Афишу новогодних мероприятий представил Псковский музей-заповедник 14.12.2022, 21:060 Россиянам рассказали, как правильно хранить мандарины
14.12.2022, 20:530 Сбежавшего из больницы мужчину продолжают разыскивать в Псковской области 14.12.2022, 20:440 Псковские благотворители стали лауреатами премии «Справедливая помощь-2022» 14.12.2022, 20:350 Уникальную коллекцию живописи Российской академии художеств представят в Изборске 14.12.2022, 20:170 Чемпионат области по шахматам прошёл в Пскове
14.12.2022, 20:060 Краснокнижного седого дятла заметили в Плюсском районе. ФОТО 14.12.2022, 19:582 После ремонта кровли в доме на улице Стахановской в Пскове стал протекать потолок 14.12.2022, 19:410 Движение транспорта ограничат на улице Белинского в Пскове с 20 декабря 14.12.2022, 19:405 Большинство псковичей уверены в том, что управляют своей жизнью — исследование
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru