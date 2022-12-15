Приоритетной задачей назвала продажу лекарств в ФАПах Анастасия Повторейко

Продажа лекарственных препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах, особенно в удалённых – это приоритетная задача. Такое мнение озвучила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Депутат напомнила, что программа реализуется, и лицензию на фармакологическую деятельность получили 386 ФАПов из 387.
«Продажа лекарственных препаратов в ФАПах, особенно в удалённых – это, однозначно, приоритетная задача. Для этого комитетом здравоохранения предпринимается всё возможное. Но есть ситуации, когда действительно необходима поддержка, в частности, из регионального бюджета. Мы поговорим, обсудим и решение однозначно будет», – подытожила она.
Коммерческим аптекам вести деятельность там невыгодно, а в государственных некому работать - пожилые фармацевты не хотят продлевать платные сертификаты, привлечь молодых специалистов не удается. Спикер предлагал коллегам из органов исполнительной власти задействовать укрепившуюся последние годы сеть ФАПов. Для этих целей требовалось приобрести недостающее оборудование и обучить фельдшеров.