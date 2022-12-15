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Приоритетной задачей назвала продажу лекарств в ФАПах Анастасия Повторейко

Продажа лекарственных препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах, особенно в удалённых – это приоритетная задача. Такое мнение озвучила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы постоянно находимся в динамичной, гибкой связи с правительством и губернатором Псковской области. Ситуация в течение года меняется, предугадать какие-то моменты нельзя. Есть важные моменты, которые мы уже в ходе работы согласительной комиссии по проекту регионального бюджета на предстоящий трехлетний период поднимали. Организация продаж лекарств в ФАПах - это актуальный вопрос», - рассказала Анастасия Повторейко.

Депутат напомнила, что программа реализуется, и лицензию на фармакологическую деятельность получили 386 ФАПов из 387.

«Продажа лекарственных препаратов в ФАПах, особенно в удалённых – это, однозначно, приоритетная задача. Для этого комитетом здравоохранения предпринимается всё возможное. Но есть ситуации, когда действительно необходима поддержка, в частности, из регионального бюджета. Мы поговорим, обсудим и решение однозначно будет», – подытожила она.

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Напомним, решение о выделении 5 млн рублей на организацию продажи лекарственных препаратов через сеть фельдшерско-акушерских пунктов было принято в декабре 2021 года на этапе обсуждения проекта бюджета. Председатель областного Собрания Александр Котов обратил внимание областного комитета по здравоохранению, что проблема отсутствия аптек в сельской местности возникает ежегодно.

Коммерческим аптекам вести деятельность там невыгодно, а в государственных некому работать - пожилые фармацевты не хотят продлевать платные сертификаты, привлечь молодых специалистов не удается. Спикер предлагал коллегам из органов исполнительной власти задействовать укрепившуюся последние годы сеть ФАПов. Для этих целей требовалось приобрести недостающее оборудование и обучить фельдшеров.