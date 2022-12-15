Общество

Псковский губернатор почтил память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников почтил память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Глава региона сегодня, 15 декабря, возложил цветы к мемориальному знаку, который установлен в этом году у здания ГТРК «Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В этот день в России вспоминают российских корреспондентов, операторов и режиссеров, погибших как в военное время в «горячих точках», так и в мирное время в борьбе за оперативную и достоверную информацию. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается, начиная с 1991 года, по инициативе Союза журналистов России.

Руководитель филиала Наталья Юрченко рассказала Михаилу Ведерникову об истории создания мемориала, представила псковских журналистов, которые работали в «горячих точках» в Чеченской Республике. В Пскове в эту памятную дату вспоминают оператора ГТРК «Псков» Валентина Януса, который в 1995 году не вернулся из командировки в Чечню. Во время съемки фильма «Необъявленная война» оператора смертельно ранил снайпер.

Рядом с мемориалом в память о тех, кто во имя профессии, не являясь военнослужащим, рискует своей жизнью, разбит Сквер журналистов.