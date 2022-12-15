Псковский губернатор почтил память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников почтил память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Глава региона сегодня, 15 декабря, возложил цветы к мемориальному знаку, который установлен в этом году у здания ГТРК «Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
В этот день в России вспоминают российских корреспондентов, операторов и режиссеров, погибших как в военное время в «горячих точках», так и в мирное время в борьбе за оперативную и достоверную информацию. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается, начиная с 1991 года, по инициативе Союза журналистов России.
Руководитель филиала Наталья Юрченко рассказала Михаилу Ведерникову об истории создания мемориала, представила псковских журналистов, которые работали в «горячих точках» в Чеченской Республике. В Пскове в эту памятную дату вспоминают оператора ГТРК «Псков» Валентина Януса, который в 1995 году не вернулся из командировки в Чечню. Во время съемки фильма «Необъявленная война» оператора смертельно ранил снайпер.
Рядом с мемориалом в память о тех, кто во имя профессии, не являясь военнослужащим, рискует своей жизнью, разбит Сквер журналистов.