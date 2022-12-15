Общество

Комплекс для анализа активности головного мозга поступил в печорскую больницу

Новый электроэнцефалографический комплекс поступил в Печорскую районную больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«Энцефалограф необходим для регистрации биоэлектрической активности мозга, которая отражает его функциональное состояние. Анализ функциональной активности головного мозга используется для диагностики различных заболеваний: эпилепсии, опухоли, последствий черепно-мозговых травм, нарушений мозгового кровообращения, приобретённой и врождённой аномалии строения головного мозга», - рассказали в комитете.

Необходимое медицинское оборудование приобрели в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», которая реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».