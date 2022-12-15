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Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2023 год

15.12.2022 14:27|ПсковКомментариев: 0

В России объявили даты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам.

Так, первыми в 2023 году выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Тестирование по этим предметам запланировано на 26 мая. Через три дня — 29 мая — состоится экзамен по русскому языку. 1 июня школьникам предстоит написать ЕГЭ по базовой и профильной математике, а 5 июня — по истории и физике.

Обществознание планируется сдавать 8 июня, а письменную часть иностранного языка и биологию — 13 июня.

Устную часть иностранных языков школьники сдадут в период с 16 по 17 июня. Последним в расписании стоит экзамен по информатике. Он состоится 19 и 20 июня, пишет РИА Новости в своём Telegram-канале.

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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