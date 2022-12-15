Общество

Прибавочная стоимость врача

Медработникам со следующего года поднимут зарплату. Прибавка коснется и врачей, и медсестер с фельдшерами, и санитарок. Она составит от 4 тысяч до 18,5 тысяч рублей в зависимости от места службы и выполняемой работы. Получат ее те, кто находится на переднем краю здравоохранения — в поликлиниках и на скорой. Врачи из Псковской области поделились своим мнением о том, поможет ли новая выплата остановить отток кадров и что нужно докторам, кроме денег.

«Самая сложная работа»

Врачи, медсестры и санитарки с нового года будут получать новую федеральную доплату. На прошлой неделе увеличение зарплаты анонсировал президент Владимир Путин, а вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, кто и сколько получит. Прибавка пойдет из Фонда обязательного медицинского страхования, то есть за счет отчислений с зарплат работающих россиян.

18,5 тысяч рублей — врачи районных больниц

14,5 тысяч рублей — врачи первичного звена, сидящие на приеме в поликлинике

11,5 тысяч рублей — врачи скорой помощи

8 тысяч рублей — средний медперсонал районных больниц

7 тысяч рублей — фельдшеры и медсестры скорой помощи

6,5 тысяч рублей — средний медперсонал первичного звена

4,5 тысячи рублей — фельдшеры скорой, принимающие вызовы

4 тысячи рублей — младший медперсонал

Новые доплаты — повод в очередной раз поднять кадровый вопрос. В Псковской области не первый год напряженной проблемой остается нехватка медиков. В нее упираются сложности с записью к узким специалистам или вовсе их отсутствие. Об нее спотыкаются волны вызовов врача на дом во время интенсивного распространения вирусов. В этой же плоскости лежат случаи некорректного общения с пациентами («Скажи спасибо, что врачи хотя бы такие есть»).

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Среди причин оттока кадров в столицы зарплата стоит не на последнем месте. Смогут ли новые доплаты если не привлечь новые кадры, то хотя бы сохранить те, что уже есть?

«Ответ на поверхности, - считает главврач Пушкиногорской межрайонной больницы Леонид Солонухин. - Остановить отток кадров может преимущество, которое повысит конкуренцию. А если эти 18 тысяч врачам добавят по всей Российской Федерации, кого-то это поставит в более выгодное положение?»

«Конечно, любые дополнительные деньги, имея в виду такой колоссальный кадровый дефицит, они, конечно, помощь, - отмечает главврач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева. - Насколько эта помощь окажется продуктивной — время покажет. Я это приветствую, я за то, чтобы федерация находила возможность поддержки, особенно для первичного звена. Потому что это самая сложная работа».

Она напоминает, что за трудоустройство в районную больницу положены еще выплаты по программе «Земский доктор». Врачи получают федеральную выплату 1 млн рублей (или 1,5 млн в отдаленных деревнях), отработать ее нужно в течение пяти лет. В октябре губернатор подписал постановление о выплате от региона еще 500 тысяч рублей за работу в районах в течение трех лет. Плюс еще подъемные для молодых специалистов до 300 тысяч рублей. Регулярное появление новых пособий подтверждает остроту проблемы.

«Я бы одними деньгами эту тему не ограничивала. Она слишком широкая, - считает Ирина Богачева. - К ней нельзя относиться так: дали 18 тысяч, и сразу повалят врачи в первичное звено. Кадры — самая сложная работа в здравоохранении, которая только может быть. Одно дело привлечь кадр, другое — удержать его. Если каждый начинает на молодом специалисте отыгрываться жалобами, он становится на крыло и улетает».

Из общения с уехавшими коллегами она выделяет интересный момент. Приезжая домой, многие жалуются на дороговизну аренды жилья в большом городе. А район выделяет служебные квартиры с возможностью их приватизации через несколько лет. Несмотря на это, ни один из уехавших обратно не вернулся, потому что «хотят большого города, Мариинского театра и прочего сервиса». Остров в этом году привлек восемь специалистов, но вопрос полной укомплектованности кадрами, действительно, лежит в плоскости более широкой, чем зарплаты и подъемные.

Губительное неравенство

Бывший главный врач Псковской областной больницы и депутат областного Собрания Виктор Антонов предлагает проделать простую математическую операцию. Перемножить новую доплату на пять лет, в каждом из которых 12 месяцев. И получить в результате чуть больше миллиона рублей — как раз выплату по «Земскому доктору».

«Да, кто-то у нас в области поехал работать по этой программе. Но массовости нет, очереди не стоят», - констатирует он.

Причину опытный организатор здравоохранения видит в том, что специалисты, получившие сложное образование, не видят возможности реализоваться в районах, где из диагностических возможностей — рентген да простейший набор анализов.

«Специалист может немного пострадать, набраться опыта, стать лечебником в полном понимании этого слова. Но это совсем недолгое время, максимум три года. А дальше что? - задается Виктор Антонов вопросом. - Для врача просто тупик. Как это было в советское время? Отработал три года, тебя могли направить в ординатуру, за нее тогда никому платить не надо было. Приглашали прилежных, прежде всего. После ординатуры, как правило, звали в крупные учреждения Великих Лук и Пскова. Была перспектива стать узким специалистом. Сейчас это все сломали».

Он напоминает, как реализовано требование руководства страны платить врачам не меньше двух средних зарплат по региону. Сумма набирается благодаря дежурствам, а «это очень непросто, сверхурочная работа изматывает, врачи выгорают».

«Эти восемнадцать тысяч выглядят смешной надбавкой, - считает Виктор Антонов. - При средней зарплате в Питере 120-140 тысяч выпускники из-за этих денег в наши районы не поедут. Все губит неравенство. Однако те, кто уже у нас работают, скажут спасибо».

И действительно, медики в районах с воодушевлением читают новости о прибавке.

«Ну кто ж не рад деньгам? Конечно, рады любому повышению, любой материальной доплате. Ждем, - говорит доктор из Гдова, попросивший не называть своего имени. - Пока все знаем только из новостей, каких-то приказов еще не спускали, как конкретно это будет, неизвестно».

Ждать уже осталось недолго. Следующий год покажет, как отразится прибавка в кошельке докторов на здоровье их пациентов и на состоянии псковской медицины.

Юлия Магера