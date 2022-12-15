Общество

Игорь Иванов: Социальный фонд России возглавит выпускник профсоюзного вуза

Выпускника профсоюзного вуза, Академии труда и социальных отношений, Сергея Чиркова назначили председателем Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Его назначение на этот пост прокомментировал глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Социальный фонд России возглавит выпускник профсоюзного вуза. То, что в руководящий состав войдут представители профсоюзов - это очень правильный шаг. Уверен, решение о назначениях правильные, и правление нового Социального фонда приложит все усилия для организации социальной поддержки наших сограждан», - отметил Игорь Иванов.

Напомним, что с 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования станут единым Фондом пенсионного и социального страхования РФ. Сокращенное название организации – Социальный фонд России.