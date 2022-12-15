Общество

«За ним хоть на край света»: жена Героя России из Пскова рассказала, каково быть замужем за военным

Псковская 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия всегда славилась своими доблестными воинами. В годы Великой Отечественной войны боевой путь дивизии был связан с обороной городов, которые впоследствии стали городами-героями: Одессы, Керчи и Сталинграда. Пройдя через Курскую дугу, форсирование Днепра, а также бои в Белоруссии, дивизия закончила войну в Германии.

Борис Дудко на вручении медали. Скриншот видео

Теперь же псковские военные снова сражаются за победу нашей Родины и проявляют мужество и смелость. Один из таких героев - 33-летний Борис Дудко, командир 124-го отдельного танкового батальона. За исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции в декабре 2022-го года он получил медаль «Золотая звезда», которую вручил лично президент Владимир Путин в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца.

Танковая рота под его командованием взяла укрепленный район противника, уничтожив вражеские силы. Личный состав представлен к ордену Мужества.

Борис Дудко – это Мужчина с большой буквы, защитник и настоящий патриот. Так о нем говорит его жена, Гульнара Дудко. Корреспондент «МК в Пскове» расспросил ее об их истории знакомства, а также о том, каково это – быть супругой военного, не тяжело ли постоянно переезжать и ждать мужа из командировки долгие месяцы. Подробности здесь>>>