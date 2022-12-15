Общество

Суд обязал РЖД очистить канаву на улице Морозовская ветка в Пскове

По иску Псковской транспортной прокуратуры суд обязал ОАО «РЖД» произвести очистку водоотводной канавы вдоль железной дороги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Установлено, что структурное подразделение ОАО «РЖД» не содержит в надлежащем техническом состоянии водоотводную канаву вдоль железной дороги на отдельных участках в границах города Пскова на улице Морозовская ветка на перегоне Псков - Товарная - Берёзки, с левой стороны от железной дороги. Канава засорена древесно-кустарниковой растительностью, имеет заиливание и порубочные остатки, что создает угрозу подтопления железнодорожных путей и жилых домов.

Псковский городской суд обязал ОАО «РЖД» устранить нарушения.