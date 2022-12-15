Общество

Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года

Снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По итогам года прогнозируется снижение ВВП, действительно, снижение, я уже и публично об этом говорил, примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал (о снижении - ред. на) 2,9%, но, вот, последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше - 2,5%», - цитирует его РИА Новости.

Несмотря на санкции, за 9 месяцев поставки основных товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза, экспорт - на 42%, продолжил Владимир Путин.

«Любопытное наблюдение, несмотря на санкции, за 9 месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза, совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли в нашу пользу – в 2,3 раза до 138 миллиарда долларов», - сказал он.

По сути, как отметил глава государства, Евросоюз продолжает потреблять российские товары и услуги, а «обратные потоки сдерживает».