Не заниматься самолечением призвала псковичей Марина Гаращенко

Не заниматься самолечением призвала псковичей председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» 15 декабря.

«Клинические симптомы ковида и свиного гриппа похожи: температура и другие. Надо сразу обратиться к врачу. Ни в коем случае не заниматься самолечением. Сейчас у нас нет такой заболеваемости, как в больших городах. Но мы подошли к тому состоянию, когда можем пойти в массовый рост. С понедельника идет активный рост заболеваемости. Болеют все. Дети живут со взрослыми. Это уже переходит в семейный очаг», – рассказала Марина Гаращенко.