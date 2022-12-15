Не заниматься самолечением призвала псковичей Марина Гаращенко

Не заниматься самолечением призвала псковичей председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» 15 декабря.
Ковид начинает переходить в респираторный блок, заметила она.
«Видим больше респираторных: ОРВИ и грипп. Будем проводить лабораторную диагностику при всех тяжелых случая, поскольку лечение при гриппе и коронавирусе разное», – уточнила Марина Гаращенко.
Председатель регионального комитета рекомендовала соблюдать дистанцию и проводить санитарное обеззараживание.