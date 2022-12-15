На новогоднюю программу «Зима в королевстве Сетомаа» приглашают псковичей

На новогоднюю программу «Зима в королевстве Сетомаа» приглашают в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово с 19 декабря по 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном музее-заповеднике «Изборск».
Посетителей ждет экскурсия по музею-усадьбе, домашнее представление по мотивам национальной сказки сето, традиционные игры и танцы народа сето, старинные загадки, мастер-классы, национальное угощение и подарки.
«Услышать новогодние традиции сето, познакомиться с Йолоувана, посмотреть, как наряжали елку у сето, сделать своими руками символ года – и это далеко не все!» – добавили в музее.
На программу можно предварительно записаться по телефону: 8(911)385-34-61.
Стоимость билетов:
Купить билет можно в Сигово или онлайн на сайте музея-заповедника «Изборск». Оплата также доступна по «Пушкинской карте».
Интерактивная программа «Зима в королевстве Сетомаа» проходит в рамках проекта «Русская зима» Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск».
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Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей, ПЛН FM и Центр Деловой Информации.