Общество

На новогоднюю программу «Зима в королевстве Сетомаа» приглашают псковичей

На новогоднюю программу «Зима в королевстве Сетомаа» приглашают в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово с 19 декабря по 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном музее-заповеднике «Изборск».

«Зима для сето — пора отдыха от сельскохозяйственных забот и время таких радостных праздников, как Новый год и Рождество Христово. Это яркие, счастливые и увлекательные дни, которые у сето принято проводить весело и вкусно. Не исключение и нынешний год», – отметили организаторы.

Посетителей ждет экскурсия по музею-усадьбе, домашнее представление по мотивам национальной сказки сето, традиционные игры и танцы народа сето, старинные загадки, мастер-классы, национальное угощение и подарки.

«Услышать новогодние традиции сето, познакомиться с Йолоувана, посмотреть, как наряжали елку у сето, сделать своими руками символ года – и это далеко не все!» – добавили в музее.

На программу можно предварительно записаться по телефону: 8(911)385-34-61.

Стоимость билетов:

500 рублей – взрослые,

300 рублей – учащиеся 16 – 18 лет, студенты,

250 рублей – дети до 16 лет.

Купить билет можно в Сигово или онлайн на сайте музея-заповедника «Изборск». Оплата также доступна по «Пушкинской карте».

Интерактивная программа «Зима в королевстве Сетомаа» проходит в рамках проекта «Русская зима» Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск».

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Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей, ПЛН FM и Центр Деловой Информации.