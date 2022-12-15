Общество

«Это некая жесть»: пскович усомнился в безопасности крыльца городского кафе

Вопрос безопасности крыльца одного из заведений общественного питания в Пскове поднял местный житель. Своими опасениями он поделился с подписчиками группы «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«На мой взгляд, это некая жесть... Жестяные заострённые фигуры на обледенелых ступенях. Против заведения ничего не имею», - написал автор публикации.

Заведение располагается на улице Льва Толстого в Пскове.

В комментариях мнения подписчиков разделились. Часть из них указали, что инсталляции на крыльце стоят уже не первую зиму, и до настоящего времени никому вреда не принесли.

Другие отметили, что возможные инциденты лучше предупреждать заранее.