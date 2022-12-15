Общество

87% вопросов удалось решить по итогам прошлой прямой линии с Михаилом Ведерниковым

4% обращений на прошлую прямую линию с губернатором Псковской области признали нерешаемыми. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил во время прямой линии с главой региона сегодня, 15 декабря.

«Только 9% всех обращений в настоящее время разнесены во времени, потому что быстро эти задачи не решить. И 4% мы отнесли к нерешаемым вопросам, но это не всегда связано с тем, что невозможно выполнить какое-то обращение, а иногда просто в процессе уточнения делателей получается, что вопрос проблематики не несёт», - пояснил Михаил Ведерников.

Он отметил, что подавляющее количество вопросов было решено, они все были на контроле губернатора.