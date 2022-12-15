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Общество

Михаил Ведерников оценил необходимость укреплять границы области со странами-членами НАТО

15.12.2022 19:46|Псков

Необходимости укреплять сухопутные границы Псковской области со странами-членами НАТО на сегодняшний день нет. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил во время прямой линии с главой региона сегодня, 15 декабря.

«Мы к Украине не прилегаем, поэтому объективной необходимости в этом нет», - сказал Михаил Ведерников, отвечая на одно из обращений.

Напомним, Россия с 24 февраля 2022 года ведёт специальную военную операцию по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Её целями российские власти называют защиту населения Донбасса от «геноцида» и предотвращение угрозы безопасности России со стороны Запада.

Теги: #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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