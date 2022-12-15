Общество

Дни неудачника и покорения вершин отмечают 16 декабря

День неудачника и День покорения вершин отмечают 16 декабря.

Каждую третью пятницу декабря отмечается неофициальный праздник, именуемый как День неудачника или День аутсайдера. Это весёлый и грустный праздник одновременно. С одной стороны, люди, не способные сделать и шага, чтобы не попасть в какое-то нелепое положение, которые получают на выходе приложения усилий отрицательный результат или проигрыш вызывают непроизвольную улыбку, но эта улыбка часто окрашена нотками сочувствия, сообщает calend.ru.

Организаторы этого необычного праздника призывают всех людей, за которыми так или иначе закрепился неофициальный статус неудачника, продолжать упорно бороться и быть активными, ибо только так можно преодолеть этот психологический барьер, выйти на новый уровень, доказать себе свою состоятельность и успешность. Научиться правильно относиться к своим неудачам: делать выводы, не впадать в уныние, продолжать стремиться к успеху, улыбаться промахам.

Традиционно в День неудачника отдельные сайты и форумы собирают тех, кто относит себя к числу людей, чьи провалы уже стали неотъемлемой частью их жизни. Организаторы предлагают людям делиться своими неудачами, слушать других.

Одновременно с этим 16 декабря празднуется День покорения вершин – праздник не только альпинистов и скалолазов – покорителей высот в буквальном смысле этого слова. Это праздник всех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста, не опускает руки на пути к цели.

Считается, что изначально название праздника не было метафорическим – то есть дата была инициирована именно любителями экстремального отдыха, которые отмечали в этот день новые покорённые высоты. Но позднее день приобрёл более широкое значение и проник в повседневную жизнь как синоним достижения цели. Под «вершинами» стали подразумевать любые достижения – от мелких – начать вставать утром на час раньше или решиться на визит к стоматологу – до крупных – бросить курить, преодолеть страх общения, родить ребенка, похудеть, получить новую работу и т. д.