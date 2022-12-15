Общество

Учебно-методические сборы прошли в псковском УФСИН

Учебно-методические сборы для начальников и их заместителей отдела исполнения наказаний, межмуниципальных филиалов и филиала по городу Великие Луки прошли на базе УИИ УФСИН России по Псковской области. Мероприятие состоялось под руководством заместителя начальника УИИ Дмитрия Ополченского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участником встречи стала представитель областного центра семьи Яна Андреева, которая довела до присутствующих информацию, касающуюся особенностей работы с несовершеннолетними. Она подчеркнула, что на первоначальном этапе при работе с данной категорией подучётных необходимо, в первую очередь, провести профессиональное тестирование. А уже после этого возможно вовлечение подростков в совместные недельные акции правовой грамотности и лагерные мероприятия в период каникул.

Работник социальной службы поделилась положительным опытом по организации занятий с несовершеннолетними, доведению их основных прав, пропаганде здорового образа жизни, трудовому воспитанию.

На следующем этапе инспектор группы воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН Антон Евдокимов провёл занятия с личным составом УИИ по вопросам организации воспитательной и наставнической деятельности, а заместитель начальника УИИ Дмитрий Ополченский объяснил порядок обмена информацией между УИИ, полицией, СИЗО о лицах, совершивших преступления в период отбывания наказания, не связанного с изоляцией от общества.

В завершение встречи начальник УИИ Алёна Демидова объяснила порядок организации планирования работы начальниками филиалов на местах.