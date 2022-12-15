Общество

Диетолог назвала продукт для повышения выносливости

Во время длительных спортивных тренировок и других занятий, требующих выносливости и больших затрат энергии, бекон может служить ценным источником необходимых организму веществ, отметила врач-диетолог, спортивный врач Ольга Перевалова. Основные нутриенты в составе этого продукта – жиры и белки, напомнила она. Поэтому ощущение сытости после употребления бекона остается надолго, добавила диетолог.

«Бекон – это еда для стройных, спортивных людей, для тех, кто тратит много энергии. Этот продукт подходит тем, кто много тренируется, кто развивает выносливость. После употребления бекона долго держится ощущение сытости, потому что это белок вместе с жиром. А соль, которая входит в состав продукта как консервант, способствует удержанию жидкости. То есть к бекону мы, диетологи, относимся хорошо, если его употребляют здоровые люди, которые занимаются спортом», – приводит слова Ольги Переваловой радио Sputnik.

Однако многим людям бекон противопоказан, продолжила она.

«Диетологи не рекомендуют есть бекон людям с лишним весом, тем, у кого есть нарушение жирового обмена, я имею в виду атеросклероз, и тем, у кого есть гипертоническая болезнь, то есть склонность к повышенному давлению. Потому что бекон – это жир с солью (поскольку соль задерживает жидкость в организме, она вредна при гипертонии – ред.). Людям с такими заболеваниями лучше избегать употребления бекона или есть его иногда, в качестве лакомства», – посоветовала Ольга Перевалова.

Индивидуальные рекомендации по употреблению тех или иных продуктов можно получить у врача, добавила она.

«Точно узнать, какие продукты вам полезны, а какие вредны, можно только с помощью специального генетического исследования. У многих есть непереносимость лактозы, у каждого второго – непереносимость арахиса или дрожжей, у каждого третьего – непереносимость яиц, у каждого четвертого – морепродуктов. Бекон – это жареная свинина. У некоторых людей есть непереносимость свинины. А если у людей есть генетические поломки, связанные с детоксикацией, то жареные и соленые продукты могут негативно влиять на их иммунную систему», – предупредила Ольга Перевалова.